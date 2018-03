Lleida serà la seu de la 'final four' de la Copa CERS

El comitè d'hoquei de la CERS ha designat Lleida com la seu de la pròxima edició de la 'final four' de la Copa CERS, que es disputarà el cap de setmana del 28 i 29 d'abril. Dos equips catalans, el CE Lleida Llista Blava i el CP Voltregà, lluitaran al Pavelló Onze de Setembre per endur-se el títol davant del Barcelos portuguès i el Breganze italià. La candidatura va ser presentada pel club lleidatà amb el suport de la Federació Espanyola d'Hoquei.

Les dues semifinals de la competició, que enfrontaran el CE Lleida Llista Blava amb el Barcelos i el CP Voltregà contra el Breganze, es disputaran el dissabte 28 d'abril. Els horaris encara no estan confirmats. Per la seva banda, la gran final es disputarà el diumenge 29.