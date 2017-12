El Lleida i el Formentera creuen els dits per un ‘bon’ sorteig

No és gaire habitual veure equips que no són de Primera Divisió al sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei. Aquesta vegada n’hi ha quatre: dos de Segona A, el Numància i el Cadis, i dos de Segona B, el Lleida Esportiu i el Formentera. Les sorpreses de la Copa coneixeran aquest migdia el seu rival a la següent ronda en el sorteig que es farà a Las Rozas (12.50 h) i que es podrà seguir en directe a través de la web de la Federació Espanyola.

Conscients que no tenen opcions d’aspirar al títol, tant el Lleida Esportiu -que va eliminar la Reial Societat- com el Formentera -que es va desfer de l’Athletic Club- confien que el sorteig sigui bo. És a dir, que els toqui un dels grans rivals i, si pot ser, amb el partit d’anada a casa, fet que els permetria omplir el camp i fer caixa.

En aquest sentit, el Barça i el Reial Madrid, seguits de l’Atlètic de Madrid, el València i el Sevilla, són els rivals més atractius. Al seu torn, els grans esperen que la sort no els emparelli entre ells, per poder tenir un camí més senzill de cara a la següent ronda. Al bombo també hi haurà l’Espanyol, que respira després de patir superar el Tenerife. El Celta, el Las Palmas, l’Alabès, el Vila-real, el Leganés i el Llevant són els altres equips classificats per als vuitens de final.

El sorteig no té condicionants i a tothom li pot tocar qualsevol rival. L’anada es disputarà el 3 de gener i la tornada el dia 10.