El Lleida i el Voltregà lluitaran per un lloc a les semifinals de la Copa de la CERS

Aquest dissabte es disputen els partits d'anada dels quarts de final de la Copa CERS d'hoquei patins. El Lleida i el Voltregà buscaran un lloc a les semifinals davant el Tomar de Portugal i el Correggio italià respectivament.

El Lleida arriba al seu compromís europeu en un excel·lent moment de forma. Sisè a l'OK Lliga, ara el seu objectiu implica assegurar un bon resultat com a local aquest cap de setmana davant el Tomar portuguès. Els visitants ara mateix estan situats a mitja taula a la lliga portuguesa, molt allunyats dels llocs capdavanters. Per aquest motiu, l'equip portuguès afronta la Copa de la CERS com la taula de salvació de la seva temporada.

Per la seva banda, el Voltregà, que ja va guanyar la Copa CERS l'any 2001, viatja a Itàlia per enfrontar-se al Correggio, el penúltim classificat de la lliga italiana. Els osonencs buscaran assegurar la classificació a la pista d'un equip que només ha aconseguit 2 victòries en 22 partits aquesta temporada.

Barça i Reus volen ser primers de grup

Un cop aconseguida la classificació per als quarts de final de la Lliga Europea, el Barça Lassa i el Reus Deportiu volen assegurar-se la primera posició dels seus grups.

El Reus Deportiu, líder del grup A, que només necessita un empat per proclamar-se campió de grup, visita la pista del Viareggio italià, on intentarà aconseguir el seu objectiu per tal de fer intranscendent l'última jornada.

Al grup C, el Barça també necessita sumar un punt a la pista del Forte dei Marmi per adjudicar-se el primer lloc del grup. Els blaugranes no podran comptar amb Marc Gual, que ha estat sancionat 6 mesos per la CERS, arran d'una acció que va protagonitzar en un partit de Lliga Europea contra el Benfica.

Per la seva banda, el Vic, que encara no ha guanyat en la competició i que té molt complicada la classificació, rep el Porto, líder destacat del grup B. Els vigatans estan obligats a guanyar si volen creure en el miracle i seguir vius a la Lliga Europea.