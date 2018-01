L'ICG Software Lleida i el Voltregà, classificats pels quarts de final de la CERS

L'ICG Software Lleida jugarà els quarts de final de la Copa de la CERS després de guanyar per 4-1 a l'Igualada en el duel català de la competició. Després de perdre per 4-3 a l'anada, el Lleida ha aixecat l'eliminatòria i jugarà els quarts de final contra el Tomar portuguès.

Dario Giménez i Bruno Di Benedetto han situat el 2-0 ja a la primera part, amb Joan Cañellas fent el 3-0 a la segona. Tety Vives ha donat vida als visitants amb el 3-1, però Bruno Di Benedetto ha sentenciat poc després amb el 4-1.

Tampoc ha fallat el Voltegrà. Després de guanyar per 5-1 el partit d'anada dels vuitens contra el Valeça portuguès, l'equip osonenc ha aguantat en el partit de tornada, perdent per 2-1 un partit ajustat sense gols a la primera part, i jugarà els quarts de final contra el Correggio italià.

Noia Freixenet i Vendrell, eliminats a Portugal

En canvi, el CE Vendrell no ha pogut classificar-se, en caure golejat amb el Juventude de Viana portuguès. La derrota, per 4-1, elimina l'equip català, que s'havia imposat a l'anada per 3-1. El Juventude de Viana jugarà els quarts de final contra el Barcelos, botxí d'uns altres catalans, en aquest cas el Noia. Després de l'empat 1-1 de l'anada, el Barcelos s'ha imposat per 3-1. Aleix Esteller ha marcat a la primera part el gol que portava el duel a la pròrroga, però a la segona part Costa i Ze Pedro han fet els gols del triomf portuguès.