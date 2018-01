Un Barça instal·lat en la rutina de guanyar (3-0)

El Barça se sent poderós. Sense fer res de l'altre món, l'equip d'Ernesto Valverde segueix caminant per la Lliga amb la mateixa sensació de control de les models quan desfilen per una passarel·la, convençudes d'elles mateixes, tant a prop i tant lluny dels mortals. El dia de la tornada a l'equip titular de Dembélé i del comiat de Mascherano, un Llevant lluitador ha acabat agenollat, com tants altres, sense poder aturar un equip que camina amb pas ferm cap al títol de Lliga (3-0).

Ha estat una tarda estranya i bonica, al Camp Nou. Amb fred i pluja, i el cel de Barcelona canviant de tonalitat, convertit en el teló de fons preciós per al partit d'un equip que no vol concedir als rivals la més mínima possibilitat de creure's que poden guanyar la Lliga. Canvia l'any al calendari, però no pas el rendiment d'un Barça que ha donat descans a Piqué. Una tarda freda, amb una entrada fluixa, altra vegada. Tot just 56.000 persones per veure com Dembélé recuperava, en part, la paraula 'triplet', obrint el camp per la dreta. Obrint-lo amb la col·laboració d'un Jordi Alba incansable. Obrint-lo tant, que el Llevant no aconseguia omplir tots els forats pel mig, fet que feia feliços Messi i Suárez, molt endollats a la primera part. I més relaxats en una segona de tràmit.

La parella de centrals Vermaelen-Mascherano, però, ha patit de valent en el primer temps amb el joc directe de l'equip granota, molt actiu en atac gràcies al físic de Boateng. De fet, Ter Stegen ha tornat a ser el secundari de luxe, amb bones intervencions a les dues parts d'un partit en què els valencians han fet mèrits per marcar contra un Barça funcional. Un líder espavilat que ha fet tot just el que tocava: no rebre gols malgrat no defensar tan bé com altres cops, i guanyar amb dues esgarrapades marca de la casa. Una de cuinada per l'esquerra, on Jordi Alba no es cansa de fer assistències a Messi, i una de cuinada per la dreta, amb rematada felina d'un Suárez que ja és el quart golejador històric del Barça. I fa pocs anys que hi és.

Els dos gols a la primera part han deixat el partit sense emoció, com si fos un espectacle nadalenc per premiar els fidels que han desafiat el fred. I el Barça ha fet el que tocava, complint amb detalls d'un Vermaelen consolidat, alguna errada d'un Mascherano nerviós en el seu comiat i detalls d'un Dembélé encara sense ritme. El francès ha fet dues jugades elèctriques, gairebé ha marcat en un rebuig i, sempre que ha pogut, ha aixecat el cap per connectar amb Iniesta i Messi. Al Barça li ha faltat la grapa necessària per golejar, però ha tingut la prudència ideal per seguir fent camí sense ensurts.

A la segona part, amb un Llevant que ha tornat a exigir Ter Stegen en dues ocasions, el Barça ha seguit mostrant-se com un equip racional en què tot està planificat: descans per a Iniesta i Dembélé, minuts per a Semedo i André Gomes, debut a la Lliga d'Arnaiz i detalls puntuals per engrescar els aficionats, com el 3-0, d'un Paulinho enamorat del gol, després d'una jugada, esclar, de Messi.

Els detalls ideals per evitar baixades de tensió, però sense córrer més del que toca, en espera del partit contra el Celta, ja que el calendari fa pujada. Al final el partit ha estat com el Nadal. Et deixa una rialla, però ja tens ganes que s'acabi perquè toca pensar en altres coses. Com en Coutinho. Com en la Copa. I, més endavant, a l'horitzó, en el retorn de la Champions.