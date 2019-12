El jutge absol els futbolistes acusats de pactar el resultat del Llevant-Saragossa

El jutge del Jutjat penal número 7 de València va absoldre els 36 jugadors de futbol acusats d'un delicte de corrupció esportiva per un suposat acord per pactar el resultat del partit Llevant-Saragossa de l'última jornada de la temporada 2010-2011. El jutge considera que no està provat que una transferència d'1,7 milions d'euros feta pel club aragonès estigués destinada als jugadors del Llevant. La sentència sí que condemna a un any i tres mesos de presó dos exdirectius del club aragonès per falsedat documental vinculada al moviment d'aquesta xifra de diners. Es tracta de l’expresident del Saragossa Agapito Iglesias i de l’exdirector financer Javier Porquera.

El jutge va explicar en la seva sentència que no queda provat que el destí d’aquests diners fossin els jugadors del Llevant, que van perdre el partit, cosa que va permetre al Saragossa no baixar a Segona. Per tant, la decisió del que ha sigut el primer gran judici per un delicte d’aquestes característiques a Espanya rebutja que el partit estigués trucat. D’aquesta manera, els 36 exfutbolistes del Saragossa i el Llevant, entre els quals hi ha el davanter del Girona Christian Stuani, llavors al Llevant, no han sigut condemnats. Altres jugadors en actiu que han declarat són Ander Herrera, Vicente Iborra i Gabi Hernández, així com l’actual entrenador del Leganés, el mexicà Javier Aguirre.

La sentència admet que els moviments de diners dels jugadors del Llevant són un indici d’un possible delicte, però entén que no resulten “suficients” per ser una prova de frau esportiu. El principal testimoni de l’acusació era l’actual president de la Lliga (LFP), Javier Tebas, que va arribar a esmentar un confident en les seves declaracions que no ha sigut admès com a prova pel jutge del cas.