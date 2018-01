El Llevant posa a prova la malastrugança de l’any nou de l'Espanyol

Durant l’època en què va allotjar-se a Montjuïc, entre el setembre del 1997 i el maig de 2009, l’Espanyol va acostumar-se a celebrar l’entrada d’any amb un resultat favorable. En set ocasions va encetar l’any amb triomf, en una, amb empat, i en quatre, el resultat va ser una derrota. La tradició de començar bé l’any, però, va tornar-se en malastrugança quan el club blanc-i-blau va traslladar-se a Cornellà-El Prat. Des que viu a la seva casa actual, l’Espanyol no ha tornat a encetar un any amb victòria: sis derrotes i dos empats, aquests dos en els últims dos cursos, contra el Barça (0-0) i el Deportivo (1-1). Un malefici que els periquitos intentaran trencar aquest vespre (21 h, BeIN LaLiga) contra el Llevant en una competició que arriba en el millor moment per als homes de Quique Sánchez Flores, que volen mantenir la rauxa amb què van tancar el 2017, guanyant contra el mur de l’Atlètic.

Un gener farcit de partits

L’endemà que el director esportiu, Jordi Lardín, es mostrés convençut al diari Marca que “la segona volta no tindrà res a veure amb la primera, serà molt millor i es comprovarà el gran nivell de l’equip”, ahir Quique va advertir de la dificultat de gestionar un mes com el gener, en què l’Espanyol podria arribar a disputar nou partits en 27 dies -sempre que els blanc-i-blaus superin el Llevant en els vuitens de final de la Copa i també la ronda de quarts-. “Emocionalment, els jugadors viuen molt lligats a l’últim resultat. Serà molt llarg, molt carregat. Falta molt per a tot, i ningú pot assegurar que seguim una dinàmica lineal, pot tenir puntes positives i negatives”, va advertir el tècnic. Si el seu conjunt agafa embranzida i aconsegueix superar rondes, aquest mes podria arribar a disputar un partit cada tres dies, motiu pel qual l’exigència serà encara més gran.

Més partits i menys jugadors, ja que, després de Diop, el club busca tancar les sortides d’Álvaro i Hernán. “Són bona gent, mereixen que els vagin millor les coses. Aquí a l’Espanyol no han tingut sort, però al vestidor no incomoden. Són companys i els tractem com a tal fins que es resolgui el seu destí”, va apuntar Quique, que malgrat que no va dir noms, va assenyalar-los un cop més deixant-los fora de la llista contra el Llevant. Per a aquest partit, el tècnic va confirmar que no hi haurà grans sorpreses a l’onze, si bé va donar descans a homes com Javi López, Hermoso i Fuego, per la qual cosa podrien entrar alguns dels menys habituals, que encaren el mes més decisiu del curs, ja que l’evolució de l’Espanyol a la Copa pot marcar, en bona part, la quantitat de minuts que acabin jugant. Es tracta d’homes com Diego López, Naldo, Dídac o Navarro, que podrien tornar a caure en l’ostracisme si no s’aconsegueix superar la ronda.

El Vila-real torna a buscar Moreno

Mentre busca acomodar els descartats, l’Espanyol vol protegir els intocables. La més que probable sortida de Bakambu del Vila-real rumb a la Xina per una xifra astronòmica deixarà el club de la Plana Baixa sense un dels seus principals actius en atac, i un dels seus desitjos és recuperar Gerard Moreno, per qui ja havien mostrat interès en anteriors finestres de fitxatges. “No em consta que hagi arribat cap gran oferta per ell. Treballem per créixer amb la millor plantilla possible, però també en la formació de joves a qui potser haurem d’obrir la porta perquè segueixin progressant en la seva carrera; cap club pot tancar el camí a ningú”, va dir Quique, que va deixar les portes obertes perquè, si arriba una oferta desorbitada, qualsevol se’n pugui anar. Moreno, però, vol seguir al club.