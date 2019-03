Lliçó número 59 de Mikaela Shiffrin

Si Mikaela Shiffrin és considerada la millor esquiadora del moment i està cridada a ser la millor de tots els temps, és precisament per actuacions com les que ha culminat aquest dissabte a Soldeu - El Tarter. La nord-americana, que acaba de complir 24 anys, ja era la campiona en la modalitat d'eslàlom però això no li ha tret les ganes de competir fins al final. A les finals de la Copa del Món, no només només ha obtingut una nova victòria, la número 59 de la seva carrera meteòrica, també ha demostrat com s'ha de fer un descens perfecte.

Veure-la esquiar és com veure una ballarina sobre gel. Gairebé no aixeca neu en els revolts, que traça amb habilitat. Clava els esquís amb suavitat i fa el canvi de pes en el moment precís per girar sense perdre velocitat. Tot en una pista que, en el tram més inclinat, el pendent arriba al 70%.

Shiffrin havia estat segona en la primera baixada, on ja havia demostrat que s'adaptava bé al descens andorrà. Només la separaven 28 centèsimes de la suïssa Wendy Holdener, tercera a la general, i aspirant a la victòria a Grandvalira. El que passa és que faltava una segona baixada, i mentre la nord-americana ja ha demostrat de sobres que és una espècie d'autòmat capaç de calcar actuacions, Holdener necessitava una segona baixada perfecta.

Amb una calor accentuada, els temps de la segona mànega han estat, en general, pitjors que en el primer descens. A mesura que les esquiadores completaven el recorregut, més difícil era retallar dècimes al cronòmetre. Ni tan sols per a Shiffrin, un segon i mig més lenta. El que passa és que Holdener ha perdut gairebé dos segons, i amb ells, l'opció de guanyar la cursa.

Shiffrin suma la victòria número 16 de la temporada, rècord absolut de la Copa del Món, i aspira aquest diumenge a elevar el número fins als 17 triomfs. I és que diumenge es juga el darrer Globus de Cristall, el de l'eslàlom gegant. Un títol que té gairebé a la butxaca, a només tres punts. En té prou amb puntuar, i això sempre que Petra Vlhova guanyi. Perquè si l'eslovaca no s'imposa a Soldeu - El Tarter, el premi serà matemàticament per a Shiffrin.