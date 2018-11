La Lliga de les Nacions se li ennuega a les grans seleccions

Per fortuna per moltes de les grans seleccions europees, no classificar-se per la 'final four' de la Lliga de les Nacions no suposa un gran càstig. Allà hi seran Anglaterra, Portugal, Suïssa i França o bé Holanda. Malgrat tot, aquesta nova competició, que decidirà el seu primer vencedor al juny, ha servit com a prova exigent per a moltes seleccions que han vist com necessiten canviar força coses per poder afrontar amb més garanties l'Eurocopa del 2020, que començarà a caminar el proper 2 de desembre, quan se celebrarà el sorteig de la fase de classificació.

Entre els països que queden més assenyalats, algunes de les grans potències futbolístiques del continent. Alemanya va confirmar que la dolorosa eliminació del Mundial de Rússia, on va quedar última en un grup amb Suècia, Mèxic i Corea del Sud, no va ser cap casualitat, ja que, a falta de tancar la seva participació amb el partit d'aquest vespre contra Holanda (20.45 h, Cuatro), quedarà última del grup faci el que faci en aquest darrer partit. L'equip de Joachim Löw, un dels noms més assenyalats en el declivi de la 'Mannschaft', ha confirmat les males sensacions viscudes a Rússia i només ha pogut sumar un empat en els tres partits disputats fins al moment. Els altres dos partits, derrotes contra Holanda (3-0) i França (2-1), dues seleccions que es disputaran la primera plaça del grup. L'última és per Alemanya, que cau a la Lliga B.

"Sempre intentem utilitzar els jugadors amb millor forma, i els joves han demostrat en els últims partits que es pot confiar en ells. Els jugadors experimentats han donat molt a la selecció nacional i han realitzat una contribució positiva pel grup, per això també els necessitem", va assegurar el director esportiu de la selecció alemanya, Oliver Bierhoff, defensant la vella guàrdia que va propiciar el triomf mundial el 2014 al Brasil. I és que a banda de Löw, jugadors com Müller (29 anys), Hummels (29) o Özil (30) s'han vist sotmesos a un gran nombre de veus crítiques que reclamen una major renovació. Dijous passat, una Alemanya força renovada amb joves va golejar Rússia (3-0), demostrant, com va confirmar Bierhoff, que jugadors com Kimmich, Sané o Werner estan preparats per assumir el relleu.

De l'èxit de Rússia al descens a la Lliga B

Com Alemanya, també descendiran a la Lliga B altres quatre nacions. Són Islàndia, Polònia i Croàcia, selecció que al juliol va ser finalista del Mundial de Rússia. El conjunt de Zlatko Dalic va topar en un grup amb Anglaterra i Espanya, i malgrat arribar a l'últim partit amb opcions de quedar primera si guanyava a Wembley, va finalitzar el grup en darrera posició. "Crec que hem demostrat que tenim qualitat pel futur. Els jugadors estan tristos, van arribar pensant que podien guanyar Anglaterra, però hem perdut i el futbol és així. Crec que podem estar orgullosos del que hem aconseguit aquest any", va resumir el seleccionador croat, fent balanç de la feina del seu equip en els últims mesos.

Evitar el descens, però, no ha estat gaire consol per algunes altres grans seleccions a qui se li ha ennuegat aquesta competició. Espanya n'és un dels casos més significatius: després de guanyar Anglaterra i Croàcia en les dues primeres jornades, ho tenia tot a favor per ser primera, però no va fer els deures en cap dels últims dos partits, cedint la primera posició. " És evident que esperàvem estar a la 'final four', però la fortuna i alguns errors que hem comès han fet que no sigui així. El grup era molt difícil, complicat, no ho amaga ningú, i crec que la resposta de la selecció ha estat a un bon nivell. Podria haver estat millor? Sense cap dubte", va analitzar Luis Enrique, que està impulsant una renovació en els primers mesos al capdavant de la selecció espanyola.

Com Espanya, Itàlia tampoc ha pogut obtenir la primera posició del seu grup, després de només un triomf en els quatre partits. La primera plaça del seu grup ha estat per Portugal. També segona, però amb uns registres força diferents, ha acabat Bèlgica, a qui Suïssa només ha superat pel 'goal average' particular (6-4 en els duels entre totes dues). Totes dues seleccions han acabat amb 9 punts dels 12 possibles, enviant Islàndia al descens.

L'Europa de l'est fa la feina

En la resta de divisions de la Lliga de les Nacions, hi destaca, per exemple, el bon paper d'algunes seleccions de l'est. Ucraïna ha confirmat l'ascens amb només una derrota; Bòsnia-Hercegovina també ho ha fet amb un empat i tres triomfs, mentre que a Rússia li val amb no perdre demà (20.45 h) davant Suècia en el partit que decidirà el grup 2 de la Lliga B. També Dinamarca ha certificat l'ascens de categoria.

A la Lliga C, Finlàndia és l'única selecció que ha confirmat l'ascens. Israel o Escòcia; Noruega o Bulgària i Sèrbia o Romania es disputaran les tres places restants d'ascens a la Lliga B. Més clara està la situació a la Lliga D, on ja hi ha dos ascensos confirmats a la C (els de Geòrgia i Bielorrússia), mentre que a Macedònia i Kosovo els val amb empatar amb Gibraltar i l'Azerbaidjan, respectivament, en la darrera jornada.