La Lliga veu complicada la implantació del VAR la temporada vinent per falta de temps

La Lliga de Futbol Professional veu complicada l'aplicació del VAR , el sistema de videoarbitratge per analitzar jugades dubtoses, a partir de la temporada vinent. El director de partits de La Lliga, Sergio Sánchez, ha afirmat en una taula de debat organitzada per Web Sport Congress i celebrada aquest divendres a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona: "Anem molt justos de temps per aplicar el VAR la temporada vinent". Tot i això, Sánchez ha volgut deixar clar que la intenció de la institució és aconseguir-ho: "Estem molt interessats en el fet que el VAR es pugui aplicar com més aviat millor".

El principal contratemps per a la implantació del sistema a partir del pròxim curs és que la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que és l'òrgan encarregat de gestionar les qüestions arbitrals, encara no ha iniciat el procés d'instrucció i formació dels àrbitres en l'ús d'aquesta eina. Malgrat aquest fet, Sergio Sánchez ha reconegut que "encara hi ha temps" i ha explicat que des de La Lliga de futbol ja "s'està treballant en la part tecnològica" que implica aquesta introducció del VAR.

Cal recordar que la RFEF, en boca del president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Victoriano Sánchez Arminio, havia confirmat oficialment que el VAR s'implantaria la temporada 2018/19 a la Lliga Santander. De fet, el mateix Sánchez Arminio havia assegurat que aquesta decisió ja s'havia comunicat als àrbitres i assistents de Primera Divisió.

El 'video assistant referee', més conegut com a VAR, podrà ser utilitzat pel col·legiat en tres casos: gols, penals i targetes vermelles directes. També es podrà fer servir si es confon la identitat d'un jugador. Un cop es produeixi una incidència clara, l'àrbitre de vídeo, situat en una sala a part on pot veure el partit a través de diferents pantalles de televisió, comprovarà la jugada mitjançant diverses repeticions, i si estima que hi ha un error indiscutible, avisarà el col·legiat que està dirigint el partit. Tot i aquesta intervenció externa, la decisió final sempre quedarà en mans de l'àrbitre del partit.

Així funcionarà el VAR a partir de la temporada vinent

En lligues com la Bundesliga alemanya i la Serie A italiana i en les competicions que organitza la FIFA, aquest sistema ja està en funcionament. De fet, està previst que també s'implementi en la pròxima Copa del Món, que es disputarà aquest estiu a Rússia.

No es descarta la 'goal line technology' a mitjà termini

El mateix director de partits de la Lliga ha comentat també que la institució "no descarta" la implantació a mitjà termini de la tecnologia de la línia de gol, que permet comprovar si una pilota ha travessat o no totalment la línia de gol a través d'un sistema de càmeres situades als pals. En aquest sentit, Sergio Sánchez ha especificat que la Lliga ha escollit introduir primer el VAR perquè considera que resol un "espectre més ampli" de les jugades dubtoses que es produeixen en un partit.

El sistema de la 'goal line technology' ja s'aplica actualment a la Premier League anglesa i a la Ligue 1 francesa.