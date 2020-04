El retorn dels entrenaments al futbol s'endarrereix en espera dels tests als futbolistes

Malgrat que les noves mesures anunciades pel govern espanyol permeten que els equips professionals d'esports tornin a entrenar aquest proper 4 de maig, els equips de futbol de Primera i Segona hauran d'esperar uns dies, ja que encara no han passat els tests del coronavirus, tal com exigeix el protocol de la Lliga. Tant el Barça com l'Espanyol confirmen que encara no han rebut instruccions de la Lliga, motiu pel qual totes les parts donen per fet que els entrenaments no es podran reprendre fins a finals de la setmana vinent.

La Federació, la Lliga i l'Associació de futbolistes espanyols (AFE) s'han reunit avui de forma telemàtica i el president de l'AFE, David Aganzo, ha exigit un pla de riscos laborals més detalls abans de tornar als entrenaments. A més, diferents clubs i futbolistes es neguen a passar el test afirmant que aquestes proves fan més servei a altres sectors de la població.

Irene Lozano, presidenta del Consell Superior de l'esport,ha declarat avui que "L'esport tornarà. Serà per fases i respectant totes les mesures que marqui el Ministeri de Sanitat, però l'esport tornarà". El CSD de fet, ha citat demà a l'AFE, la RFEF i La Lliga per avançar en la planificació del retorn del futbol, amb l'objectiu de poder viure partits a porta tancada a mitjans o finals de juny, sempre sense espectadors. Amb 11 jornades per acabar la lliga, els responsables de la competició, liderats pel president de la Lliga Javier Tebas, es mostren esperançats de poder finalitzar el torneig, fet que permetria als clubs cobrar el 100% dels drets televisius.