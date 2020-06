La Lliga no descarta aficionats als estadis aquesta temporada

Malgrat que oficialment la temporada de futbol acabarà sense espectadors als estadis per evitar contagis de covid-19, a mesura que s’acosta el retorn de la competició, programat per al pròxim 11 de juny, els clubs es mouen per intentar fer que alguns aficionats hi puguin entrar, fet que permetria a les entitats no perdre tants diners. Així, el president del Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, va explicar que el seu club negocia amb la Lliga poder rebre el pròxim 13 de juny el Girona amb espectadors. Ramírez vol aconseguir-ho perquè el pròxim dilluns les Canàries haurien d’entrar en la fase 3. El president del club canari va dir: “Si el nostre territori entra en fase 3 i les competències passen al govern de les Canàries, ja he negociat amb Àngel Víctor Torres la possibilitat d’obrir l’estadi als aficionats”, en referència al president de les Canàries, que hi hauria donat la seva autorització. A més, Ramírez assegura que el president del Cabildo de Gran Canària, institució propietària de l’estadi, també ha vist la possibilitat “amb bons ulls”. Ara cal tenir el permís de la Lliga, però el Consell Superior d’Esports ja ha recordat que aquesta decisió serà seva i que difícilment permetrà espectadors en un únic estadi si els altres no poden, per garantir la igualtat de condicions. De moment la Lliga treballa amb un projecte per a la següent temporada, que començaria el 12 de setembre amb el 30% dels aforaments, xifra que creixeria fins al 50% dos mesos més tard, per arribar al 100% a partir del gener del 2021. Tot sempre que l’evolució del covid-19 ho permeti.

Al Barça es treballa pensant que els espectadors no tornaran fins a la pròxima temporada, però les bones notícies relatives a la evolució del covid-19 obren la porta a poder tenir alguns aficionats al Camp Nou en els últims partits de Lliga. En aquest cas, com no seria mai més del 30% de l’aforament, la idea seria prioritzar els socis abonats, que es podrien inscriure abans de cada partit utilitzant un formulari web. Posteriorment es faria un sorteig si les peticions fossin superiors a l’espai disponible. Però aquesta idea es comença a treballar tot just ara i dependrà de les autoritats. I del covid-19.