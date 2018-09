La Lliga envia un document en què confirma el Girona-Barça el dissabte 26 de gener a Miami

El partit Girona-Barça de Lliga a Miami segueix endavant i la Lliga s'ha posat en contacte amb l'afició del Girona mitjançant un document en què confirma els diferents plans pensants per compensar l'afició gironina, ja que el partit no es jugaria a Montilivi. El document confirma que la Lliga treballa fa setmanes en la planificació del partit, tot i que oficialment cap dels dos clubs encara no ho ha admès.

El document, al qual ha tingut accés l'ARA, confirma que el partit no està previst per al diumenge 27 de gener i que es disputaria el dissabte 26 al Hard Rock Stadium de Miami, a les 14.45 hora de Florida. És a dir, a les 20.45 en horari català. Aquest document, titulat 'Pla de compensació a abonats', l'ha enviat la Lliga com a resposta al comunicat de les penyes gironines en què es queixaven per la manca d'informació del club. La Lliga havia pactat amb el Girona que informaria els seus aficionats, però en veure que el club encara no ha fet cap pas en aquest sentit ha enviat el document al grup Aficiones Unidas, on hi ha representants de les penyes gironines.

540x306 La Lliga envia un document on confirma que Girona-Barça el dissabte 26 de gener a Miami / ARA La Lliga envia un document on confirma que Girona-Barça el dissabte 26 de gener a Miami / ARA

Al document ho explica així: "Considerem que el futbol, i en particular la Lliga, és una indústria global. Els aficionats de la Lliga es compten per milions repartits per tot el món. Per a la Lliga és molt important crear ponts i créixer transmetent els valors del futbol i d'Espanya arreu del món. Jugar als Estats Units un dels 380 partits que té la Lliga Santander és una oportunitat perfecta per complir aquest objectiu i poder servir els nostres aficionats a l'estranger, que s'enfronten cada dia a un repte enorme per poder seguir els seus equips, patint i emocionant-se des de la distància".

Les compensacions

El pla de compensació inclou un viatge a Miami, amb entrada per al partit i els vols pagats, així com el trasllat a l'estadi, per a 1.500 aficionats gironins, que haurien de dipositar 250 euros de fiança que serien retornats. Pagant 450 euros, hi ha una opció de tenir dues nits d'hotel a la ciutat de Florida.

A més, els abonats del Girona que vulguin podran optar per substituir la seva entrada per una entrada per a l'estadi del Barça en el partit d'anada, amb el viatge fins a Barcelona pagat. El limit seria de 5.000 entrades.

Finalment, els socis que no vulguin acollir-se a cap de les opcions anteriors podran sol·licitar la devolució econòmica del 40% de l'import del seu abonament anual com a compensació pel no gaudi d'aquest partit. És a dir, no hi ha la possibilitat de recuperar el 20% de l'abonament, com s'havia especulat, però sí el 40% en cas de no viatjar ni Miami ni a Barcelona.

La RFEF podria aturar el matx

El partit, però, potser no s'acaba jugant si la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) finalment no ho autoritza. Per jugar un partit de Lliga a l'estranger cal tenir el permís de la Federació Espanyola, la nord-americana i la FIFA. I la Federació, segons va avançar la Ser, podria prohibir el partit, ja que se sent molesta perquè la Lliga, encapçalada per Javier Tebas, no la va informar dels seus plans.