“Sense la Lliga podem perdre més de 250 milions”

Poder acabar els campionats de lliga s’ha convertit en el gran objectiu de la major part de clubs europeus, entre els quals el Barça. Les entitats afronten un panorama en què cada vegada més veus defensen donar per acabada la temporada per tornar-s’hi a posar al setembre amb un nou curs. Una possibilitat que el Barça rebutja frontalment. “La temporada, tal com defensa la UEFA, s’ha d’acabar per ser just amb la feina feta fins ara pels equips i especialment per evitar un daltabaix econòmic”, expliquen des de la directiva del Barça, que creu que en cas de donar per acabada la Lliga, el club blaugrana podria deixar d’ingressar “més de 250 milions d’euros” en conceptes com drets de televisió, entrades, productes oficials, patrocinadors que vulguin revisar els seus casos, un possible retorn de part de l’abonament als socis o entrades al museu. Aquestes pèrdues estimades inclouen un escenari en què els partits que queden de Champions es juguessin, però sense aficionats. Segons va explicar Josep Maria Bartomeu, un sol partit de primer nivell de Champions sense gent al Camp Nou significa una xifra d’entre 6 i 8 milions previstos que es deixen d’ingressar.

Tebas demana més ERTOs

“Els clubs deixarien d’ingressar més del 30% del seu pressupost previst”, explica l’economista José María Gay de Liébana, que imagina un possible futur en què alguns clubs podrien arribar a patir per evitar la fallida econòmica. La Lliga de Futbol Professional, de fet, ha instat els seus clubs a iniciar un ERTO de reducció de jornada per causa de força major per poder encarar millor l’impacte negatiu del covid-19. Alguns, com el Barça i l’Espanyol, ja ho han fet. “Cal adoptar mesures contra la greu crisi econòmica, en un exercici de responsabilitat necessari per preservar un sector que representa l’1,37% del PIB i que dona feina a prop de 185.000 persones”, deia el comunicat de la Lliga. L’organisme presidit per Javier Tebas va explicar que si el campionat no s’acaba es podrien arribar a perdre fins a 1.000 milions d’euros, xifra que quedaria reduïda a unes pèrdues de 300 milions si el torneig s’acaba però sense espectadors. Segons Tebas, la meitat d’aquestes pèrdues les haurien d’afrontar els jugadors retallant-se el sou, proposta rebutjada per l’Associació de Futbolistes (AFE). La setmana que ve, l’AFE ha citat tots els capitans de Primera i Segona Divisió per analitzar la situació. A Anglaterra, on la Premier va informar que només es tornarà a jugar “quan sigui segur”, la patronal ha proposat retallar un 30% el sou de totes les plantilles, xifra que Tebas apuja fins al 50% a Espanya.

I tot amb el fantasma de veure com clubs de lligues com la belga o la dels Països Baixos prefereixen no acabar la temporada. Ahir el president de la UEFA, l’eslovè Aleksander Ceferin, es va mostrar molt dur després de descobrir que la lliga de futbol de Bèlgica proposava donar per acabada la temporada sense voluntat de reprendre-la com a conseqüència del covid-19. “Aquest no és el camí. La solidaritat no és una cosa que funciona en una sola direcció. Una lliga no pot demanar ajuda i després prendre decisions en solitari”, va raonar a la cadena de televisió alemanya ZDF. “A més, he de dir que els belgues i altres que estiguin pensant en alguna cosa semblant posen en perill la seva participació en les competicions europees la temporada que ve”, va amenaçar.

Dimecres la UEFA es va reunir amb les 55 federacions europees per pactar un calendari que permeti acabar les lligues i la Champions jugant als mesos de juny, juliol i agost, si cal sense espectadors. “El futbol sense espectadors no és el mateix, però en tot cas és millor que hi hagi futbol sense públic que no res”, defensa Ceferin.