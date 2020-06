La Lliga se surt amb la seva amb el retorn

Tres mesos després d’aquell Eibar- Reial Societat que ja es va jugar sense espectadors, torna la lliga de futbol amb el derbi entre el Sevilla i el Betis (22 h/Movistar La Liga). Tres mesos en què el covid-19 ha alterat la realitat de l’esport obrint el debat sobre les facilitats que ha trobat el futbol professional masculí per finalitzar la temporada, a diferència d’altres esports. “Quan ningú creia que era possible, nosaltres vam creure-hi”, deia Irene Lozano, presidenta del Consell Superior de l’Esport (CSD). Lozano ha sigut una figura clau en els acords amb la Lliga i la Federació que han permès crear el full de ruta per finalitzar la temporada de futbol a Primera i Segona. Uns acords pels quals el futbol es compromet a donar 200 milions en quatre anys al CSD, perquè els inverteixi en els esports que tenen menys recursos.

Malgrat que ahir es va acabar de jugar el partit de Segona entre el Rayo Vallecano i l’Albacete (1-0), suspès ara fa quatre mesos pels insults de l’afició local a l’ucraïnès de l’Albacete Roman Zozulya, pel seus vincles amb l’extrema dreta, el primer partit amb les noves normes serà el derbi sevillà. Com que el partit de Vallecas havia començat abans de la crisi, es va fer amb tres canvis per cada equip. Ara una de les principals noveta serà que cada equip podrà fer cinc canvis, tot i que els haurà de concentrar en tres moments. Aquesta mesura ha generat un debat entre els tècnics. El blaugrana Quique Setién afirma: “Crec que ens perjudicarà per la nostra manera de jugar... Si a un rival li dones l’opció que surtin jugadors frescos en aquest temps, la debilitat que es genera amb jugadors cansats no es produirà”. En canvi, Abelardo Fernández, entrenador de l’Espanyol, no ho veu igual. “No hi ha cap dubte que els cinc canvis beneficien els equips grans. En principi, tenen millors plantilles”, ha afirmat.

El protocol de seguretat farà que els equips arribin en dos autocars diferents als estadis, no saltin al terreny de joc plegats i els suplents ocupin un espai a la graderia, separats per un metre i mig, aprofitant que de moment no hi ha públic. Les convocatòries poden ser de 23 jugadors, en partits en què es permetrà celebrar un gol abraçant-se i fer servir la megafonia per reproduir càntics d’aficionats gravats abans. De fet, una de les novetats serà que a la televisió l’espectador podrà escollir dues opcions d’àudio: una amb el so ambient real i una segona on es crea digitalment la imatge d’una graderia plena, fent servir el so gravat de partits d’altres mesos.

Els clubs, però, confien en poder jugar amb el 30% de l’aforament a partir de juliol. Si fos així, un damnificat seria el Reial Madrid, que va iniciar les obres al Santiago Bernabéu i diumenge jugarà a l’estadi Alfredo Di Stefano contra l’Eibar. El club blanc va agrair ahir el gest del president de l’Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que va oferir el Wanda al seu rival si cal, ja que el 30% de l’estadi Di Stefano no arriba ni a 1.500 persones. El Madrid, però, ho va rebutjar i acabarà la temporada al camp del filial.

Semedo, enxampat

A diferència d’Alemanya, els futbolistes han aconseguit no haver de concentrar-se dies en un hotel per evitar contagis, tal com volien les autoritats. I, de fet, més d’un futbolista ha estat enxampat trencant les mesures de seguretat. L’últim ha sigut el portuguès del Barça Nelson Semedo, que aquest dilluns, segons el canal de televisió Cuatro, va assistir a una festa d’aniversari amb unes 20 persones, quan en fase 2 el límit seria de 15. La Lliga el podria sancionar impedint-li jugar a Mallorca. El Barça li farà un test i no el deixarà treballar amb els seus companys fins saber-ne el resultat.