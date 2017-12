La Lliga segueix apartant l'Espanyol del cap de setmana

La queixa formal presentada ara fa unes setmanes per l'Espanyol a la Lliga en protesta per uns horaris que considera injustos sembla no haver tingut gaire ressò entre l'organisme que coordina la Primera Divisió: el Màlaga-Espanyol de la jornada 18 es disputarà el 18 de gener. Serà el vuitè partit d'aquest curs que els blanc-i-blaus hauran jugat en divendres o dilluns. Com si fos una rutina cada cop més habitual, l’Espanyol torna a quedar marginat del cap de setmana. Aquest cop, l’horari queda en part justificat per la disputa del partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei, el Llevant-Espanyol, que es jugarà dijous 10 de gener a les 21 h.

Quan s'arribi a aquesta jornada, l'Espanyol haurà jugat sis partits en dilluns (a casa, contra Celta, Betis, Getafe i Girona, i fora, contra Reial Societat i Màlaga) i dos en divendres (a casa, contra el Llevant i l’Atlètic de Madrid). Tenint en compte que la jornada 5, en ser intersetmanal, va jugar en dijous al camp del Vila-real, quan només falti una jornada per arribar a la meitat del campionat l’Espanyol haurà jugat la meitat (nou) dels 18 partits fora del cap de setmana, una situació similar a la que viu el Màlaga, que també es queixa dels mals horaris: tots dos conjunts viuen situacions esportives complicades i el calendari no els ajuda a l’hora de fomentar més assistència als seus estadis.

"Aquests horaris converteixen la nostra afició en invisible. Em molesta i em dol l'ànima. Sembla que juguem en lligues interprofessionals", va queixar-se fa uns dies el tècnic blanc-i-blau, Quique Sánchez Flores, que va lamentar que l'entitat sembli "invisible als despatxos i als partits". Com ell, el club s'ha queixat en diverses ocasions de jugar en uns horaris que els fan sentir fora de la jornada que disputen.

Cap altre equip de la Lliga haurà jugat més partits en divendres o dilluns, els dos horaris que més castiguen les aficions, que l’Espanyol, amb vuit. El segueixen Betis (7); Las Palmas, Llevant, Màlaga, Celta i Girona (5); Leganés i Alabès (4); Eibar i Reial Societat (3), i Vila-real, Getafe i Deportivo (2). Més sort han tingut el València, l’Athletic, el Sevilla o l’Atlètic, que en disputar competicions europees (o, en el cas dels valencianistes, en ser considerats dins d’aquest grup d’equips especials encara que enguany no hi participi), queden exempts de jugar en divendres o dilluns. Barça i Madrid quedaran com els únics a no jugar en un horari que no sigui en dissabte o diumenge. Cornellà, l’únic estadi de Primera que enguany no arriba al 50% d’assistència, seguirà sense veure, de moment, jugar el seu equip en dissabte: els tres partits que l’Espanyol ha jugat aquest dia han sigut als camps del Sevilla, del Barça i de l'Alabès. I dels sis dies en què li ha tocat fer-ho en diumenge, només tres (Leganés, Deportivo i València) hauran sigut a casa, ila resta, fora (Madrid, Eibar i Las Palmas).