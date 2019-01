La Lliga suspèn el partit entre el Reus i el Las Palmas

El Reus Deportiu - Las Palmas que s’havia de jugar avui a les 20.30 h va estar flotant en la incertesa durant tota la tarda d’ahir, fins que el conjunt canari va anunciar poc després de les deu de la nit que, de matinada, tornava amb un vol xàrter cap Gran Canària.

Va ser una jornada de contradiccions. A primera hora de la tarda el jutge de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol va decidir no autoritzar la suspensió dels dos pròxims partits dels del Baix Camp (contra el Las Palmas i l’Albacete), però, més tard, el jutge de disciplina social de la Lliga va decidir suspendre tots els partits del Reus, una decisió -que es pot recórrer en un termini de 15 dies hàbils- contradictòria amb la del jutge de disciplina de la RFEF. Mentre que a la RFEF argumentaven que “no concorren ni les circumstàncies previstes reglamentàriament, ni raons de força major, ni cap disposició per part de l’autoritat competent perquè els partits no puguin celebrar-se en les dates establertes en el calendari esportiu”, a la Lliga van determinar “suspendre fins a la resolució del present expedient el dret del Reus de participar en la competició professional”.

Unes hores després de la decisió de la Lliga, el Las Palmas va anunciar la seva decisió de no jugar el partit. Després de les dues resolucions contradictòries sobre la suspensió del duel, van fer prevaldre el criteri de la Lliga. Poc després van confirmar que l’expedició tornava de matinada cap a Gran Canària. Abans de tot plegat, el president de la Lliga, Javier Tebas, havia discrepat amb la versió de la Federació i havia assegurat que “es complien les condicions” perquè s’ajornés el partit.

Proposta de sanció

La instrucció sobre l’expedient disciplinari que té obert el Reus Deportiu pels impagaments als jugadors ha acabat i ja hi ha proposta de sanció. Segons va avançar RAC1, el jutge instructor ha proposat al jutge de disciplina social Manuel Rivero l’expulsió temporal del Reus durant cinc anys de la competició professional (Primera i Segona) i una multa de 250.000 euros. Si el jutge accepta la proposta, el Reus Deportiu quedaria automàticament exclòs de la competició. En tot cas, el màxim accionista, Joan Oliver, segueix negociant la venda del club, que hauria d’arribar abans de final de mes si no vol que l’entitat entri en concurs de creditors. Jugadors i treballadors del Reus (tècnics del primer equip i de la base), cansats de falses promeses, es plantegen denunciar el club per cobrar les mensualitats que els deuen.