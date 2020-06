La Lliga torna just quan el Barça afronta reptes clau per al seu futur

Tres mesos després del Barça-Reial Societat del 7 de març, la pilota va tornar a rodar al Camp Nou. L’equip de Quique Setién, per mirar d’anar recuperant sensacions, es va entrenar per primer cop a l’estadi després de setmanes de fer-ho a la ciutat esportiva. Davant les graderies d’un amfiteatre imponent i silenciós es podien sentir els crits dels jugadors i el toc sec de cada toc de pilota. El Barça, com els altres clubs professionals, encara la setmana de la represa de la Lliga. “Hi va haver un moment en què gairebé es va assumir que la Lliga no s’acabaria”, expliquen al club quan recorden aquell març en què tot va canviar.

El retorn de la Lliga coincideix amb la finalització de l’auditoria encarregada pel club a PriceWaterhouseCoopers sobre l’anomenat Barçagate. L’empresa d’autories entregarà aquesta setmana el seu informe al club, que haurà de decidir com el fa públic. Al Barça, de moment, s’assegura que es farà una roda de premsa per explicar-ne el contingut. De fet, seria la primera roda de premsa en tres mesos de qualsevol treballador i directiu del Barça. Per tenir-ho tot preparat, el club ha contractat una empresa, la mateixa que ha organitzat les rodes de premsa de la Generalitat durant el confinament, per fer-ne una de telemàtica en què els periodistes “puguin preguntar-ho tot”, segons s’explica. El resultat de l’auditoria podria marcar el destí del club just quan s’entra a l’últim any del mandat de Josep Maria Bartomeu. Diferents fonts apunten que l’Auditoria validaria la informació avançada per la SER Catalunya sobre els pagaments fraccionats, per no haver de donar explicacions a la junta directiva, de més d’un milió d’euros a empreses amb seu a l’estranger per monitoritzar les xarxes. Unes empreses que, a més de fer aquest servei a un preu per sobre del mercat, haurien arribat a publicar missatges ofensius contra opositors, periodistes i algun futbolista del mateix club. PriceWaterhouseCoopers va sortir al pas sobre les revelacions dient que encara no tenien conclusions del seu informe perquè no havien acabat l’auditoria. Ara sí.

Han estat gairebé quatre mesos complicats, perquè pel mig va esclatar la crisi del covid-19 i va obligar a posposar una part de la feina de PriceWaterhouseCoopers, com les entrevistes cara a cara i la feina a les oficines del Barça, on s’han investigat correus electrònics i telèfons de treballadors. El club inicialment ho va negar tot però el cas va generar una crisi interna i la dimissió de sis directius: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia. Això sí, abans de marxar van aconseguir que s’encarregués l’auditoria externa per aclarir responsabilitats. De moment, l’única conseqüència va ser la suspensió de funcions de Jaume Masferrer, mà dreta del president, que hauria signat els contractes. Rousaud, que havia de ser el delfí de Bartomeu en la cursa electoral, va acabar marxant i ha exigit públicament a la directiva que no amagui l’auditoria. Que la publiqui sencera un cop es rebi aquesta setmana. Els seus excompanys de junta l’han acusat de treballar per interès personal, més que pel club, perquè volia ser presidenciable. Ara, fora del club, encara no ha decidit si s’hi presentarà o no.

L’hora de parlar dels sous

La setmana en què podem tenir novetats de l’auditoria i tornarà a rodar la pilota també serà notícia perquè la directiva té previst fer un pas endavant en les converses amb els jugadors del primer equip, a qui demanarà una reducció de sou per afrontar la nova realitat. El Barça deixarà d’ingressar més de 160 milions previstos i necessita estalviar. I la partida de despeses més gran és la del sou d’uns jugadors que consideren que ja han cedit prou.

Les primeres converses, informals, seran per allargar el contracte de Messi, que s’acaba el 2021. L’argentí ja ha deixat clar que no farà servir una clàusula que tenia al seu contracte i que li hauria permès anar-se’n aquest estiu del club, però cal ampliar-li el contracte en un context en què la directiva demanarà als futbolistes que, un cop configurada la plantilla de la temporada vinent, es deixin de pagar entre 10 i 15 milions menys en sous respecte a la temporada anterior. En els tres mesos de covid-19, el Barça s’ha estalviat 43 milions en sous gràcies a l’acord amb uns jugadors que ja no volen cedir més.