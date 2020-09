La Lliga torna marcada pel caos amb els horaris

Avui havia de començar la Lliga 2020-21 amb el partit Granada-Athletic, però tan sols 48 hores abans la jutge única de competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va decidir que les dues primeres jornades del campionat es disputin només els dissabtes i diumenges, atenent a la petició de la mateixa RFEF. És el contrari de la proposta de la Lliga, que vol partits els divendres i els dilluns. El cas no és nou, perquè la RFEF i la Lliga ja fa anys que estan enfrontades. La patronal, després de presentar un recurs a una sentència favorable a la RFEF, va considerar que podia programar partits en divendres i dilluns, però el canvi d’última hora farà que, finalment, aquesta edició de la Lliga s’estreni demà dissabte a les 16.00 amb un Eibar-Celta, mentre que el partit entre el Granada i l’Athletic s’ha reprogramat per demà a les 18.30. Així mateix, l’Alabès-Betis, previst inicialment per al dilluns 14 a les 21.00, es disputarà finalment el diumenge 13 a les 14.00.

El cas Fuenlabrada porta cua

La Lliga, que va demanar una suspensió cautelar de la mesura mentre el litigi està en curs, afronta un curs més complicat que mai per l’impacte del covid-19. De fet, el Consell Superior d’Esports (CSD) s’està plantejant inhabilitar el president de la Lliga, Javier Tebas, pel cas Fuenlabrada. Després que el mateix CSD decidís que la Fiscalia investigués quina era la relació entre Tebas i el club madrileny, la presidenta del CSD, Irene Lozano, va explicar a la SER que “es pot prendre la decisió d’inhabilitar el president de la Lliga”: “Em sembla que no és la conducta més exemplar que el fill del president de la Lliga sigui l’advocat d’un dels equips de la competició. Perquè genera dubtes”, va indicar.

El CSD vol saber si la relació de Javier Tebas amb el club (el seu fill és l’advocat del Fuenlabrada) va afectar en la presa de decisions de cara a la suspensió del partit entre el Deportivo i el Fuenlabrada de la temporada passada, quan el club madrileny es va desplaçar a la Corunya per jugar el partit de l’última jornada i, un cop allà, van començar a donar-se positius dins l’expedició. Els positius (segons el club, 26 en total) van obligar a posar l’equip en quarantena i la Lliga va ajornar el partit, que es va acabar jugant el 7 d’agost, mentre que la resta de la jornada, que s’havia de disputar en horari unificat, es va jugar el dia i a l’hora acordats. Arran d’aquesta situació, el Deportivo va certificar el descens a Segona B sense haver trepitjat la gespa. El Dépor ja va demanar a principis d’agost la inhabilitació del president de la Lliga per la seva actuació, per abús d’autoritat i per la seva no inhibició en un clar cas de conflicte d’interessos.