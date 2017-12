El Loco Abreu fitxa pel seu equip número 26 i bat el rècord de clubs professionals defensats

260x366 El Loco Abreu afronta l'any número 24 en la seva carrera professional. / @loco13com El Loco Abreu afronta l'any número 24 en la seva carrera professional. / @loco13com

El futbolista uruguaià Sebastián 'El Loco' Abreu ha anunciat el seu fitxatge per l'Audax Italiano de Xile, que serà l'equip número 26 de la seva carrera. D'aquesta manera, el davanter ha batut el rècord de fitxatges per equips professionals que fins ara compartia amb el porter alemany Lutz Pfannenstiel. Aquest registre ja ha estat confirmat pel llibre Guinness dels rècords. Abreu, que ara mateix té 41 anys, afronta el que serà el seu any número 24 a l'elit del futbol, després de començar la seva carrera professional l'any 1994. Per tant, el jugador de Minas, amb més de dues dècades al món del futbol, manté una mitjana de més d'un equip per temporada.

Entre els equips més destacats on ha jugat Abreu hi ha el Deportivo de la Corunya, la Reial Societat, el River Plate o l'América de Mèxic. El mateix jugador ha confirmat el fitxatge per l'equip xilè al seu compte de Twitter. Amb l'Audax Italiano, El Loco disputarà la fase final de la Copa Sud-americana 2018.