L’olor que mai va poder oblidar

“Recordo de què feia olor. Cigarrets i brutícia. També d’alguna cosa metàl·lica. Era un treballador de la construcció i fumava. No ets capaç d’oblidar aquestes olors”. Llegir la carta en què Breanna Stewart reconeix que va patir abusos durant dos anys quan era una nena és esfereïdor. L’actual estrella de la WNBA explica que, farta de ser assetjada, es va refugiar en l’esport. “El bàsquet es va convertir en un espai segur per a mi. Però cap espai era segur del tot”. Quan va ser capaç de dir prou només tenia onze anys. “Els detalls se’m tornen confusos. Hi ha parts d’aquell dia que no recordo. He sentit que això és habitual quan pateixes un trauma d’aquest tipus: la teva ment substitueix els records per espais en blanc”. Els seus pares la van fer anar a la policia, on va fer una declaració. “No recordo el que vaig sentir, un altre espai en blanc”.

“D’alguna manera segueixo sent aquella noia d’onze anys que l’únic que volia era anar a entrenar-se. Mai he anat a teràpia. No en volia parlar. No volia reviure-ho. És una cosa que he intentat amagar tant com he pogut [...]. Cada cop que ho explico a algú m’angoixo una mica. Desitjaria que fos tan simple com dir que només és una cosa que em va passar a mi. Una part és així de simple: literalment és una cosa que va passar. Però no sé per què. No sé per què passen coses així. O per què l’abús sexual continua existint”.

Stewart reconeix que escriure sobre el tema és una de les coses més difícils que ha fet mai, però que es va sentir inspirada en llegir el relat de l’abús sexual escrit per la gimnasta McKayla Maroney. “Encara estic treballant en el que vindrà després d’haver explicat la meva història. Després d’haver-la compartit sé que no importa si m’incomoda parlar sobre el tema, ja que, com a supervivent, ara assumeixo una certa responsabilitat. Així que començaré dient això: si t’estan maltractant, explica-ho a algú. Si no et creu, explica-ho a algú altre”.

“He esperat tant a explicar aquesta història perquè no vull que em defineixin per això sinó per com jugo a bàsquet. Totes dues coses són part de mi, em fan ser el que soc. Tots som més complicats del que semblem”, conclou la jugadora de les Seattle Storm. D’ençà que va saltar l’escàndol del productor Harvey Weinstein són moltes les dones que han denunciat els abusos patits. La campanya #MeToo ha servit per visibilitzar un problema que ara cal erradicar.