Lopetegui: "Agraeixo al club l'oportunitat que em va donar"

Julen Lopetegui, destituït aquest dilluns com a entrenador del Reial Madrid, ha afirmat en un missatge a Efe que agraeix l'oportunitat que li va donar el club i desitja sort a l'equip fins a final de temporada. "Després de la decisió adoptada per la junta directiva del Reial Madrid avui, vull agrair al club l'oportunitat que em va donar", assenyala.

Així mateix, dona "les gràcies als jugadors pel seu esforç i el seu treball, així com a tots i cadascun dels empleats del club, pel seu bon tracte durant aquest temps". "I, per descomptat, la meva gratitud a l'afició pels seus ànims", assenyala Lopetegui, que transmet els seus "millors desitjos fins a finals de temporada".

El Reial Madrid va prendre aquest dilluns la decisió de prescindir de Julen Lopetegui com a tècnic després de 137 dies en el càrrec i de nomenar l'argentí Santiago Hernán Solari com a substitut interí. En una nota de premsa, la junta directiva del club "entén que hi ha una gran desproporció entre la qualitat de la plantilla del Reial Madrid, que compta amb vuit jugadors nominats a la pròxima Pilota d'Or, una cosa sense precedents en la història del club, i els resultats obtinguts fins ara".