Lopetegui: "Espero seguir respirant després del clàssic"

Julen Lopetegui sap que es juga el seu futur a la banqueta del Reial Madrid en el partit contra el Barça, al Camp Nou. El tècnic blanc és el centre de les crítiques pel mal joc i els mals resultats d'aquest inici de temporada. Aquest dissabte, però, no ha fet la sensació que estigués gaire nerviós i ha recorregut a la ironia quan l'hi han preguntat.

"Espero seguir respirant després del clàssic. No crec que em mori. Cadascú té un 100% d'energia i la meva està destinada a ajudar el meu equip com a entrenador. Ara més que mai", responia el tècnic basc.

Evasives al marge, Lopetegui ha analitzat el clàssic, i ha destacat com a "claus" els factors "emocionals" i "els petits detalls futbolístics". En aquest últim punt, destaca "evitar errors" en defensa i "ser eficaç" en atac. Precisament, les mancances dels blancs en els últims enfrontaments.

Més enllà d'això, ha tret pit de "les coses bones" que fa el seu Madrid, i ha negat que sigui un equip "ferit". "Hem fet coses bones que no s'han reflectit en els resultats, però sí en ocasions de gol". Per això, diu que està "tranquil" perquè considera que la seva situació "no és irreversible". A més, assegura que els jugadors "confien" en ell, i ha conclòs que ell confia en els futbolistes "encara més".