Lopetegui: "No penso en el meu càrrec, penso en treballar per poder guanyar"

Després d'una nova derrota, en aquest cas contra el Llevant, Julen Lopetegui, tècnic del Madrid, ha afirmant que "l'equip està trist però unit. És una derrota injusta i lluitant d'aquesta forma, l'equip acabarà guanyant". El tècnic basc ha dit que "no penso en el meu càrrec, en el meu futur. Penso en seguir treballant per poder guanyar, segur que lluitant així, les victòries arribaran".

Lopetegui ha deixat clar que confia en seguir treballant, tot i encadenar cinc partits sense guanyar, afirmant que "s'ha fet tot el que calia fer, amb quatre xuts als pals, gols que no han pujat al marcador...i coses estranyes", tot i que per coses estranyes, ha volgut deixar clar que no es referia a errades arbitrals.

Dani Ceballos, un dels pocs jugadors que ha parlat, ha dit que "els jugadors estem a mort amb Lopetegui".