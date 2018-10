Lopetegui sap que no seguirà al Madrid i podria ser acomiadat en breu

Just en la setmana del clàssic, Julen Lopetegui, tècnic del Madrid, ja sap que no seguirà al capdavant de l’equip blanc. La derrota contra el Llevant, la quarta en els darrers cinc partits, ha provocat converses dins de la directiva blanc amb una pregunta sobre la taula: fer-lo fora abans del partit de dimarts contra el Viktoria Plzen, o fer-ho abans. El fet de no tenir clar un substitut ha fet guanyar temps al cos tècnic d’un Lopetegui que ja ha admès al seu cercle més proper que sap que tard o d’hora, els tocarà marxar del Bernabéu.

L’exseleccionador espanyol sap que no té la confiança d’un Florentino Pérez que va fitxar-lo provocant un conflicte amb la Federació espanyola el darrer estiu, doncs va negociar amb el basc quan aquest era seleccionador espanyol, just abans del Mundial.

Florentino mai va tenir a Lopetegui com a la primera opció per ocupar el lloc de Zidane, però en veure com no podia fitxar tècnics com Pochettino, va optar per un Lopetegui que va perdre la confiança de la presidència després de la desfeta del camp del Sevilla. La principal opció per ocupar el lloc de Lopetegui un cop sigui acomidat és l’argentíSantiago Solari, exjugador del club i ara mateix, entrenador del filial. Un filial on el brasiler Vinicius va ser expulsat contra el Celta B, motiu pel qual no podrà entrar a la convocatòria pel clàssic, si així ho vol Lopetegui. O Solari. La destitució del tècnic sembla ara mateix, qüestió d’hores.e