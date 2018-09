Luis Enrique fomenta el bon ambient a la selecció amb un 'scape room'

Luis Enrique vol fomentar el millor ambient possible a la selecció espanyola. Per això dimecres a la tarda va trencar la rutina de la concentració i es va endur els jugadors del combinat espanyol a fer un 'scape room' a Madrid per desconnectar. Els jugadors no sabien quina activitat farien durant la tarda.

Durant una hora i mitja, els jugadors de la selecció van divertir-se intentant desxifrar les claus d'aquest joc físic i mental en el qual també van participar Luis Enrique i el seu cos tècnic. A l'equip guanyador hi havia Sergi Roberto, a més de l'exblaugrana Thiago Alcántara. La resta d'integrants eren Iago Aspas, César Azpilicueta, Rodri Hernández i Iñigo Martínez.

Aquesta iniciativa contrasta amb algunes de les normes que hauria imposat el nou seleccionador espanyol. Segons alguns mitjans, ha prohibit utilitzar el mòbil durant els àpats; ha avançat l'horari dels entrenaments, que seran a porta tancada; dedica les tardes lliures a fer xerrades i sessions de vídeo, i fa que viatgin d'una ciutat a l'altra sense passar per Madrid.