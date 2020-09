Luis Suárez arriba a un acord per desvincular-se del Barça

Setmana decisiva al Barça per avançar el capítol de les sortides. A l'espera del comunicat que oficialitzi l'adeu d'Arturo Vidal, o de l'evolució de les negociacions per vendre Semedo al Wolverhampton, Luis Suárez tancarà en els propers dies la seva etapa al club blaugrana. Segons ha informat RAC1, el davanter uruguaià ha arribat un acord per a la rescissió del seu contracte i marxarà lliure després de perdonar bona part de l'any de contracte que encara tenia signat, cosa a la qual fins fa pocs dies no estava disposat. L'ex del Liverpool és el segon salari més elevat de la plantilla, només superat per Leo Messi.

Ara, Suárez, que al gener farà 34 anys, haurà de trobar un equip on seguir la seva carrera. La setmana passada va passar a Perusa un examen per obtenir la ciutadania italiana, però el Juventus ha descartat el seu fitxatge. Amb les portes del Calcio pràcticament tancades, guanya punts l'opció de recalar a l'Atlètic de Madrid de Simeone, que necessita davanters perquè el Cholo no acaba de confiar en Diego Costa i Morata. Els matalassers només haurien de negociar la fitxa i la durada del contracte amb l'atacant uruguaià, tercer màxim golejador de la història del Barça amb el qual Ronald Koeman no compta.