Luis Suárez, preparat per superar la xifra de gols de Kubala al Barça

El davanter uruguaià Luis Suárez ha viscut una cara diferent del confinament. Lesionat de gravetat durant els primers mesos de l'any, s'havia de perdre la temporada però finalment la podrà acabar perquè el canvi de calendari li ha permès recuperar-se a temps. Amb 33 anys, va ser operat del menisc extern del genoll dret i, després de cinc mesos de baixa, està preparat per tornar.

En declaracions als mitjans de comunicació del club, Suárez, que va tornar als entrenaments el 8 de maig, assegura que la tornada després d'una lesió "sempre costa": "Vas amb una certa por, però estic gaudint de poder exercitar-me amb els companys. M'he estat entrenant a casa i esperant que puguem tornar a exercitar-nos", ha dit Suárez. Sobre els efectes del coronavirus, ha comentat que "a mesura que passa el temps es va normalitzant tot, malgrat la mort de tanta gent", i que ara "ja es pot gaudir una mica més i els nens poden sortir a passejar".

A tres gols de Kubala

Pel que fa a la tornada de la Lliga, ha dit que l'equip ara s'està adaptant a jugar "amb tanta calor", com passarà quan es reprengui el campionat, i ha admès que "serà peculiar" fer-ho sense públic: "Ens centrarem en guanyar els partits per conquerir la Lliga, que és el que volem tots". Amb 191 gols al Barça, l'uruguaià podria superar aviat els 194 gols de Kubala, fins ara tercer màxim golejador de la història del club. "Els rècords o reptes venen per si sols. Si hi ha la possibilitat de superar un jugador històric com Kubala sempre és benvingut deixar una empremta bonica en un club tan gran com el Barça", ha dit. César Rodríguez, amb 232 gols, és el segon màxim golejador, superat només pels més de 600 gols de Messi.

Suárez ha recordat la Champions conquerida a Berlín el 2015 i considera que va ser "un dels millors moments" de la seva carrera. "Primer, per aconseguir la Champions, però poder marcar el 2-1 en una jugada del Leo i gaudir d'una nit increïble amb el triplet és una cosa somiada que mai oblidaré".