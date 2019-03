Luis Suárez es lesiona en el seu moment més dolç de la temporada

Luis Suárez no entén el futbol de cap altra manera que no sigui anant a cada pilota com si fos l’última. A les acaballes del partit contra el Betis, l’uruguaià va anar a pressionar una pilota al central Mendi amb intensitat i una derrapada fortuïta va desembocar en un mal gest del turmell que va fer que l’ex del Liverpool acabés demanant el canvi i fent gestos de dolor. Suárez va anar cap al túnel de vestidors ajudat pels serveis mèdics, però pel seu propi peu malgrat coixejar i fer ganyotes, com renegant de la seva mala fortuna. Una hora després del partit, el club va comunicar que el futbolista pateix un esquinç al turmell dret i que serà sotmès a més proves per saber l’abast de la lesió. Abans de les informacions del club, Ernesto Valverde ja ho havia deixat entreveure: “Sembla que s’ha fet un fort esquinç al turmell”. Suárez està convocat amb l’Uruguai per a l’aturada de seleccions del cap de setmana que ve, però sembla clar que renunciarà a anar amb el seu país per fer repòs i recuperar-se. El pròxim partit del Barça és el derbi contra l’Espanyol del dissabte 30 de març al Camp Nou.

El contratemps de l’uruguaià va fer que no pogués tancar una actuació en què es va veure Luis Suárez en essència pura. En un mateix partit, el 9 blaugrana és capaç de generar murmuris de desaprovació entre els aficionats blaugranes i, en la jugada següent, fer un gran gol o repartir una assistència plena de fantasia. El davanter viu del gol i això el converteix en un blanc clar de les crítiques, però també és el nom que ocupa les portades -al Barça, amb el permís de Leo Messi- quan la seva feina és recompensada amb gols. Malgrat que quan l’uruguaià travessa llargues ratxes amb la pólvora mullada Valverde sempre el defensa argumentant el pànic que la seva mera presència genera al rival, Suárez necessita fer gols. I en fa. Només així es pot explicar que amb la seva diana d’ahir hagi igualat Diego Forlán com a màxim golejador uruguaià a la Lliga amb 128 gols.

Un pila de gols per a un futbolista de contrastos, capaç del millor i del pitjor no només en un mateix partit sinó en l’interval que pot passar d’una jugada d’atac a una altra. Al Villamarín es va veure una versió completa del que simbolitza Luis Suárez: alguns cops va errar decisions a priori senzilles per un futbolista de primer nivell, d’altres va xutar suau quan el que demanava la jugada era un cacau i, quan ningú no s’ho podia esperar, es va inventar una jugada tot sol en què va deixar en evidència fins a quatre defenses del Betis abans d’encaminar la victòria blaugrana amb el tercer gol.

El gran gol de Suárez només quedarà eclipsat per la seva lesió i per una actuació descomunal del seu amic Messi. De fet, l’uruguaià va servir una assistència d’esperó a l’argentí en el segon gol del Barça. S’haurà de veure en què queda el seu ensurt d’ahir, que arriba quan l’urguaià tornava a estar fi.