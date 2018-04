Luis Suárez: "És un pas més cap al títol de lliga, era important no fallar"

El davanter uruguaià Luis Suárez ha afirmat que el triomf contra el València "és un pas més cap a l'objectiu" d'aconseguir el títol "després del pal de l'altre dia" després de la eliminació a la Lliga de Campions. "Hem sortit sabent la classe de rival que era, barallant un lloc per a la Champions, i nosaltres tractant de confirmar la gran Lliga que estem fent després del pal de l'altre dia. Queden pocs partits, tenim un bon avantatge que és important i ara a pensar en el partit de dimarts ", ha dit en declaracions a Bein SPORT.

Suárez va opinar que el primer gol ha estat "important per a l'equip, després de l'estat anímic que tothom sap que no era bo, per començar guanyant davant un rival que sempre et posa les coses difícils".

El jugador blaugrana es va referir també a la xifra de 39 partits invicte a la Lliga amb la qual el Barcelona va superar aquesta tarda el rècord que tenia la Reial Societat i la bona rebuda del públic després de l'eliminació davant el Roma a la Lliga de Campions. "Les estadístiques estan per trencar-les. Sabíem que el públic pot estar enfadat com nosaltres, que som els més dolguts després de la situació de l'altre dia, però la rebuda va ser un reconeixement a la gran lliga que estem fent, que també té mèrit. Ara sembla que no tingués mèrit guanyar una Lliga".

Coutinho: "Ens queden dos títols per guanyar"

Coutinho, de la seva part, ha afirmat que "era un partit molt important, un partit difícil. Ara cal mirar caps als partits que podem guanyar i fer el que toqui per alçar aquests trofeus. Tots els jugadors, com els aficionats, estem tristos per la derrota a Europa, però ens queden dos títols per guanyar". Preguntat pel fet de no poder guanyar Champions amb Messi, el brasiler ha dit que "en Leo és el millor jugador del món, tot un honor jugar amb ell, però guanyar la Champions és realment difícil".