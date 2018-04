L’últim esglaó de Ricky Rubio

Ricky Rubio és el tercer jugador de la NBA en actiu amb més partits disputats de temporada regular que no ha viscut mai un enfrontament de play-off en primera persona. Però això s’acabarà d’aquí uns dies perquè els Utah Jazz es van assegurar amb la victòria contra els Lakers (97-112) la seva presència en les eliminatòries pel títol. Set temporades després d’aterrar als Estats Units, el base català competirà per l’anell de campió.

Els Utah Jazz han fet història en una temporada en què ningú els situava entre els favorits, especialment després de quedar-se sense Gordon Hayward. La bona temporada del rookie Donovan Mitchell, la progressió de Ricky Rubio i la defensa dissenyada per Quin Snyder han format una combinació perfecta. De fet, la franquícia aspira a acabar la temporada regular en tercera posició de la Conferència Oest. “La força d’aquest equip és aquest, precisament: l’equip. Això vol dir que tothom dona el 100% del seu esforç cada dia. És un equip diferent dels de la resta de la NBA. No tenim una o dues estrelles o un Big Three. Crec que el mèrit és tot l’equip. Puc donar molts noms però la veritable força és el grup”, analitza.

La versió més madura de Ricky Rubio, que es va passar l’estiu practicant el llançament amb Raül López, un altre català molt estimat a Salt Lake City, li ha servit per assegurar 13,1 punts i 5,4 assistències per partit amb un 35,2% d’encert en els tirs de tres punts. “Jugar els play-off és un somni fet realitat. Va molt bé perquè els play-off és el que més mires. Cada abril anar-se’n a casa sense poder jugar-los [com ha passat els últims sis anys] era dur, però per fi puc dir que jugaré uns play-off. En tinc moltes ganes”, diu el del Masnou.

“Ara és quan els partits importen de veritat i per primera vegada ho viuré a la NBA”, reconeix. D’entre totes les felicitacions que va tenir temps de llegir al vestidor abans d’atendre la premsa, Rubio va destacar el missatge que va rebre del seu pare. “Hem viscut moltíssimes coses. Sabem que hi ha algú allà dalt ajudant-nos i és per a ella”, va dir en al·lusió a la seva mare, la Tona, morta el maig del 2016. Des que va morir, Ricky dedica una part dels seus rituals prepartit a recordar la memòria de la seva mare. “Soc una persona que no exterioritza gaire els seus sentiments però no els amago”, apunta. El base de 27 anys, que també va haver de conviure amb la mort de Flip Saunders, el seu exentrenador, s’ha convertit en un dels esportistes més actius en la lluita contra el càncer. Aquesta temporada espera ajudar a recaptar 150.000 euros. “Estic intentant fer coses per ajudar la comunitat, les persones que realment ho necessiten. Estic en una posició privilegiada i he d’aprofitar-ho. Amb diners i fent córrer la veu. No és un món fàcil, però estem aquí junts per lluitar junts”, recorda Rubio.

El base va comentar també l’abraçada en què es va fondre amb el seu tècnic, Quin Snyder, després de derrotar els Lakers. “Tots dos sabem el que hem patit. La química entre els dos ha anat creixent partit a partit i responc dins la pista a la confiança que té en mi”, assegura.

La millora en el seu tir exterior ha sigut clau. “És un gran alleujament per a mi. Ara estic jugant amb molta confiança. Al principi de la meva carrera intentava trobar el meu lloc, però ara puc trobar-lo amb certa facilitat. Ho faig amb confiança. Crec que el sistema encaixa perfectament perquè movem molt la pilota. Juguem molt bé com a equip i això ajuda el meu joc”, admet el director de joc, que ha sabut aprofitar les defenses que l’incitaven a llançar des de la línia de tres punts. Els Utah Jazz s’han imposat en 28 dels últims 33 partits. “Hem fet un gran final de temporada, però estem anant a més. Amb el nivell de confiança que tenim, en aquests play-off pot passar qualsevol cosa. Podem sorprendre qualsevol”, avisa Rubio, que destaca l’ambient de germanor que es viu a Salt Lake City, una comunitat tranquil·la en què ha encaixat a la perfecció. “Només m’han demostrat amor des que vaig arribar. És genial ser en un grup com aquest, on tots es preocupen pels altres”, resumeix.

Ovació que sona a comiat

Marc Gasol es va acomiadar dels aficionats de Memphis convertint-se en el tercer jugador de la història de la NBA que aconsegueix 100 taps, 100 triples i 300 assistències durant una temporada regular. Els seguidors li van dedicar una gran ovació que va sonar a comiat. La campanya de la franquícia, que no disputarà els play-off, ha sigut desastrosa, però el seu rendiment i la seva implicació amb el projecte han tornat a ser inqüestionables. El seu futur, però, no és gens clar i l’equip de Tennessee ja no descarta traspassar-lo per accelerar la seva reconstrucció.

Un èxit que arriba després de set temporades

2011-12

Després de ser escollit en la cinquena posició del draft l’any 2009, Ricky Rubio va fer l’any 2011 el salt a la NBA. Una lesió va esquitxar la recta final de la seva temporada com a rookie.

2012-13

Després de la seva lesió, Ricky Rubio va reaparèixer amb els Wolves durant el mes de desembre. El base català va participar per segon any consecutiu en el partit d’exhibició de l’All-Star.

2013-14

Les lesions van respectar el base català, que va poder disputar per primera vegada els 82 partits amb els Wolves. El 31 d’octubre Rubio va signar una extensió del seu contracte per quatre anys.

2014-15

Una lesió al turmell tan sols li va permetre disputar 22 partits amb els Wolves, que van desfer-se de la seva gran estrella, Kevin Love. L’equip va tocar fons i tan sols va aconseguir 16 victòries.

2015-16

Els Wolves van acabar amb un registre de 28 victòries i 54 derrotes. La bona notícia per a la franquícia va ser la irrupció de dos joves prometedors: Andrew Wiggins i Karl-Anthony Towns.

2016-17

L’equip de Minneapolis va fer fora Sam Mitchell i va encomanar-li el projecte a Tom Thibodeau, un entrenador amb fama de defensiu. Els números del conjunt (31-51) no van millorar gaire.

2017-18

Uns dies després de declarar que no sabia res d’un possible traspàs, el jugador català va veure com la seva franquícia l’intercanviava amb els Utah Jazz per guanyar espai salarial.