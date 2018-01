L’única sortida de Florentino

El Barça ha tancat el fitxatge de Coutinho per a aquesta temporada i cinc més. D’acord que l’operació ha sortit per un preu molt elevat però, al cap i a la fi, el que importa als aficionats és que jugui al costat de Messi. El Barça es reforça amb aquest jugador, a més d’un central i la possible arribada de Griezmann a l’estiu. Sumem-hi, a més, l’encert en el seu dia d’Umtiti i la recuperació de Vermaelen. Jugadors joves que prometen un futur molt optimista per a l’entitat blaugrana.

I tot això a Madrid s’ho miren amb cara de pànic. Venen de guanyar dues Champions però l’equip els ha caigut en picat. El seu cicle guanyador no dura res perquè es basa només en resultats. A l’agost havien somiat que per fi havien trobat un model i exhibien un bon joc, però va ser realment un miratge. Segueixen depenent d’un trident caducat. Sobretot amb Benzema i Cristiano, que no tenen l’efectivitat que necessita un club punter com ells. El portuguès viu encara de la fase final de la Champions de la temporada passada perquè en els últims partits disputats la seva participació gairebé és anecdòtica. I confien que Bale oblidi les lesions i sigui aquell jugador que prometia quan el van fitxar, però ja va camí dels 29 anys. Florentino pensava que podia tenir l’estrella a la banqueta, com el Barça a l’època Guardiola. Però l’efecte Zidane s’ha evaporat ràpidament. Així que la pilota no ha entrat, totes les mirades crítiques s’han concentrat en ell, que no té la personalitat ni els coneixements futbolístics del de Santpedor.

I ara el president blanc es troba que haurà de començar un enèsim projecte. I amb la Lliga perduda només espera que el PSG no els faci quedar en ridícul a vuitens. I ja ha començat a moure fils per presentar una cara maca, un cromo per acontentar la seva parròquia, que, si bé ha aixecat tres Copes d’Europa en quatre anys, vol viure del present i no està gaire còmoda de veure que el Barça arrasa a la Lliga i també a l’hora de confeccionar la plantilla de futur.

I quina és la carta amagada de Florentino? Neymar. La seva jugada mestra seria portar un dels millors jugadors del moment, que a més faria mal a molts culers. En serà capaç? ¿Voldrà, el brasiler, o el seu pare? ¿El deixarà escapar, el xeic del PSG? Dubtes que haurem de resoldre els pròxims mesos i que viuran capítols molt especials segur, en el doble enfrontament que tindran els dos equips en aquests vuitens de final de la Champions.