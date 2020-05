El Tribunal Suprem torna a donar la raó al Barça en el cas de la façana de la Masia

La sala civil del Tribunal Suprem ha tornat a donar la raó al Barça en el cas referent a la demanda que va interposar, el novembre del 2013, l'empresa Mur Cortina Modular Publicitat SL. Aquesta empresa, MCM Publicitat, es queixava d'un incompliment de contracte en l'explotació de la façana del nou edifici de La Masia, a Sant Joan Despí, i demanava 99,3 milions d'euros.

El jutjat de primera instància número 25 de Barcelona ja havia desestimat "íntegrament" aquesta demanda en una sentència que posteriorment va ser ratificada per la secció 16a de l'Audiència Provincial de la capital catalana.

Segons les dues resolucions judicials, el Barça no tenia cap obligació contractual de col·laborar amb MCM Publicitat en la recerca de possibles companyies interessades en inserir publicitat en aquesta façana i, per tant, no va cometre cap incompliment. Aquesta tasca li hauria correspost, per contracte, a MCM Publicitat, però la societat demandant ni va instal·lar les pantalles de leds, ni va aportar una sola proposta d'empresaris interessats en l'explotació de la façana.

Malgrat que les dues instàncies van considerar que no hi havia justificació per a cap tipus de compensació econòmica per part del Barça, la defensa de MCM Publicitat, exercida per l'exbanquer Mario Conde, va presentar davant del Suprem un recurs extraordinari per infracció processal i un altre de cassació que ara també han estat desestimats.

La sentència, a la qual ha tingut accés l'agència Efe, acorda "inadmetre" tots dos recursos, "declarar ferma" la sentència i "imposar les costes" a la part recurrent, que ja va ser condemnada a pagar les de les instàncies prèvies, de manera que MCM Publicitat haurà d'assumir unes despeses processals que superen els 900.000 euros.