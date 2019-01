El Maccabi és massa per al Barça Lassa

El Barça Lassa va topar ahir a Tel Aviv amb un Maccabi Fox ben diferent del que es va trobar al Palau Blaugrana i va caure (99-83) al Menora Mivtachim Arena. Una derrota que suposa la vuitena desfeta a l’Eurolliga d’aquesta temporada i talla la bona dinàmica de cinc victòries consecutives a Europa que els de Svetislav Pesic havien cultivat últimament. Els blaugranes van firmar un segon i un tercer quart nefastos que no van poder capgirar tot i arribar a firmar un parcial de 0-20 inicial a l’últim quart de l’enfrontament. Amb aquesta derrota, el Barça es manté en llocs de play-off però torna a quedar a una victòria de l’Olympiacos.

Abans del naufragi blaugrana al segon quart, el partit en terres israelianes va començar amb un intercanvi de cops. El Barça va plantar cara al duel, tot i l’embranzida inicial local, disposat a plantejar un partit físic i intens des del primer minut. Amb Thomas Heurtel vigilat de prop pel Maccabi, amb un duel interior d’alt voltatge entre Kevin Seraphin i Alex Tyus i amb la igualtat com a senyal d’identitat, es va arribar al final del primer quart amb un lleugera superioritat local al marcador (23-20).

A Pesic no li agradava com estava defensant el seu conjunt i al quart següent, lluny de millorar, el Barça va veure com el partit se li escapava completament de les mans. Davant la inoperant capacitat defensiva blaugrana, el Maccabi es va sentir còmode i va trobar facilitats per començar a posar terra pel mig al marcador ajudat per un gran encert des de la línia de tres punts (més d’un 50% d’encert en triples al final del segon quart: 10 de 19).

Quan havien passat poc més de tres minuts del tercer quart, el conjunt local va firmar la primera gran diferència del partit al col·locar-se 37-27 al lluminós. A partir d’aquest punt d’inflexió definitiu va començar la festa local, sempre molt superior físicament al Barça, i el naufragi dels de Svetislav Pesic, que van veure com el segon quart es tancava amb un sagnat i esfereïdor parcial de 34 a 15 (57-35).

L’empresa que havia d’abordar al tercer quart el conjunt català requeria d’un miracle que mai va arribar. El relat que va imposar el Maccabi al segon quart va acabar sent la tònica del partit i els blaugranes, lluny de pensar en la remuntada, intentaven frenar el setge local i no sortir amb una carretada de punts en contra del Menora Mivtachim Arena i complicar-se l’ average amb els israelians.

La reacció trigaria en arribar, seria a l’últim quart, mentre que al tercer el Maccabi va seguir manant tot i la ingerència de Pesic, que va buscar solucions amb Pau Ribas de base al veure que ni Thomas Heurtel ni Kevin Pangos tenien el dia (entre els dos tot just havien sumat 10 punts). Amb aquest guió, l’hemorràgia blaugrana a Tel Aviv no s’aturava i es va arribar a l’inici de l’últim quart amb un marcador de 85-52 i amb el Maccabi que havia arribat a dominar per 38 punts de diferència (78-40) a 3 minuts i 40 segons per al final del tercer quart.

Reacció a l’últim quart

Si algun positiu es pot fer de la visita del Barça al Menora Mivtachim Arena és la reacció blaugrana per maquillar el marcador en l’últim quart, després d’un sorprenent parcial de sortida de 0-17 en tres minuts i mig amb triples de Smits (2), Heurtel, Oriola i Ribas i dos tirs lliure de Blazic (85-69).

Un nou triple de Blazic va acostar el Barça encara més al marcador (85-72) després d’un 0-20 de parcial. Una reacció que va despertar un Maccabi que va tornar a ensenyar múscul i que va deixar el resultat final de 99-83. La lluita a Europa continua.