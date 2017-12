Pablo Machín: “Davant les adversitats, trobem recursos”

Internament eufòric, Pablo Machín ha mostrat el valor de la victòria d’un Girona que no té límits. “El partit d’avui té una importància afegida degut a les condicions en què arribàvem, fent pitjor a un gran equip com l’Espanyol. Hem estat a punt de recordar vells fantasmes però, a pit descobert, hem ensenyat la nostra identitat. En el còmput general, la victòria és merescuda, demostrant que els últims partits han estat accidents”. Malgrat les baixes –Alcalá, Bernardo i Muniesa a l’eix defensiu- i sumar tres jornades consecutives sense obtenir el triomf, els blanc-i-vermells han ofert la versió més solidària del curs. “Sóc partidari de potenciar les virtuts. Perdre el que teníem guanyat durant dues setmanes seguides ens ha unit com a equip, enfortint-nos. Hem competit i defensat el nostre avantatge molt bé, és una victòria de molt mèrit”. El tècnic sorià ha remarcat el fet que Bounou no encaixés cap gol. “Hem deixat la porteria a zero malgrat l’absència de tres defensors titulars. Me n’alegro per Ramalho, Juanpe i Timor, han treballat molt. Davant les adversitats, traiem els recursos que ens ofereix la plantilla. Hem demostrat ser un equip, implicant-nos en tasques defensives i sent sòlids al darrere. Estem en la línia d’aconseguir el nostre objectiu”. Mojica ha estat un dels noms propis pels quals va ser preguntat, en el seu millor partit del curs. “Si no es relaxa, creixerà ja que té les condicions per fer-ho”.

El Girona segueix enfortint els seus registres lluny de Montilivi. “Diu molt de la nostra forma de competir, això és part de l’èxit. Si haguéssim tingut un pel més de sort en els darrers partits, estaríem en una posició inimaginable. Però ens resta molt per assolir l’objectiu, que no és cap altre que la permanència”. Per a Machín, no hi ha cap mesura més real que la classificació, on és novè amb 20 punts, per valorar la feina feta. “Els gols donen els punts i, si estem on estem, és perquè fem les coses bé. Estem esprement l’equip i desitgem allargar-ho el màxim possible, continuant amb aquest procés de maduració” ha conclòs, feliç per sumar una victòria de prestigi.