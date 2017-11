Machín: “El que hem aconseguit ja no ens ho treu ningú”

“Felicito als meus futbolistes per no haver abaixat els braços, hem fet pitjor a un dels rivals que més arguments proposa. Considerem bo el resultat” afirmava Pablo Machín només iniciar la roda de premsa d’un partit equilibrat i atractiu a parts iguals. “La nostra dinàmica ha estat similar durant els 90 minuts. Ells han demostrat la seva qualitat en la primera arribada, crèiem que ho podíem capgirar però ha estat impossible i no per ocasions malgrat que ells també han gaudit de les seves”. El tècnic sorià ha parlat de Stuani i Bounou. “Els golejadors necessiten del bloc col·lectiu per fer millor la seva feina. Defensem tots; ell, el primer. La diferencia la marquen els gols i ens està aportant claredat en aquest aspecte. Bounou? Ha estat immens en les seves intervencions”. La Reial Societat és el darrer conjunt que competeix a Europa en jugar davant el Girona, en un primer tram de calendari ple de dificultats. “Tots els rivals són complicats, juguin on juguin. L’elit és molt exigent però hem salvat un primer tram de competició de manera còmode, el que hem aconseguit ja no ens ho treu ningú”.

Machín també s’ha mullat sobre la presència de David Timor substituint Pere Pons. “Qui té un recorregut físic similar a Pere Pons, és Timor. Podia haver escollit a Aleix però la Reial Societat fa molt mal a pilota aturada i té futbolistes que dominen el joc posicional i aeri per igual. Podia equilibrar-ho amb les seves característiques i ha complert, no era senzill ja que són els seus primers 90 minuts seguits de Lliga. Això és cosa de tots”. L’altra novetat a l’onze es trobava al carril esquerre, amb l’entrada de Mojica. “Sempre que participa, juga bé i Aday no ha tingut bones sensacions durant la setmana. Muscularment pateix. Els seus laterals semblen extrems però ens hem imposat i ha sabut fer una gran feina de desgast” deia, argumentant perquè només ha realitzat un canvi durant el transcurs del partit: “Veia l’equip bé i no volia perdre el temps amb substitucions. Era difícil que, amb un ritme tan elevat, el futbolista que entrés s’afegís amb rapidesa. Pretenc el millor pel col·lectiu, no hi ha cap lectura amagada”. La groga a Bernardo va ser el punt fosc de la nit ja que es perdrà el partit de la propera setmana, davant el Betis. “L’arbitratge ha estat coherent amb els dos bàndols. No anem amb mala fe en cap acció i suplirem la baixa de Bernardo, quin remei. Avui no s’ha trobat a faltar Pere Pons i esperem que passi el mateix a Sevilla” finalitzava, orgullós de la rauxa dels seus. “Per a un equip que lluita per la salvació, és molt meritori sumar 10 punts dels darrers 12 però hem de seguir treballant”.