El Reial Madrid, a recuperar el seu avantatge davant l’Alabès

El Reial Madrid rep aquest divendres la visita de l’Alabès a Valdebebas (22 h, Movistar+ LaLiga) en el partit corresponent a la jornada 35 de la Lliga Santander. Els blancs buscaran una victòria que els permeti recuperar el seu avantatge de quatre punts al capdavant de la classificació.

La victòria al derbi contra l’Espanyol (1-0) ha deixat el Barça a un sol punt del Madrid. Un solitari gol de Luis Suárez va ser prou per certificar el triomf i assegurar el descens dels blanc-i-blaus a Segona. Amb un partit menys, els madridistes estan obligats a no fallar si volen mantenir la seva renda. I en les últimes jornades, l’equip sembla haver perdut pistonada respecte a la seva arrancada fulgurant. Tres victòries per la mínima: Espanyol (0-1), Getafe (1-0) i Athletic (0-1) –i les dues últimes amb gol de penal de Sergio Ramos al tram final– han assegurat els nou punts de nou possibles.

El partit arriba marcat per una nova polèmica amb Luka Jovic. El davanter serbi ha estat apartat després d’haver rebut la visita d’un amic que donaria positiu per coronavirus. Jovic ha donat negatiu però al club esperen una segona prova per assegurar-se que pot tornar a entrenar-se amb els seus companys. Des de la seva arribada al Santiago Bernabéu, el futbolista de 22 anys no només no ha tingut una bona adaptació sinó que ha protagonitzat escàndol rere escàndol, de manera que després d’haver costat 60 milions d’euros, el jugador està a la rampa de sortida.

Davant el Madrid tindrà un rival que travessa un dels moments més difícils de la temporada. L’Alabès acumula cinc derrotes consecutives i l'última a Valladolid (1-0) va suposar la destitució de l’entrenador Asier Garitano. El conjunt vitorià ha apostat per Juan Ramón López Muñiz per al que queda de campionat, tot i que, en cas d'aconseguir la permanència, tot apunta que seguirà un any més. Després d’un inici de temporada il·lusionant, l’equip ha patit una davallada en la tornada a la competició que el deixa en una situació molt compromesa.

Zinedine Zidane té les baixes sensibles de Sergio Ramos i Dani Carvajal per sanció. La presència d’Eden Hazard, amb molèsties al turmell, està pràcticament descartada, mentre que s’espera que puguin tornar a la llista Raphael Varane i Nacho Fernández. El tècnic francès haurà de fer canvis per suplir l’absència dels seus titulars. Courtois a la porteria; la defensa estaria formada per Mendy com a lateral dret, Militao, Varane i Marcelo; al mig del camp Kroos podria tornar a l’onze titular juntament amb Casemiro i Modric o bé Valverde per donar descans al croat; i, en atac, Isco podria ser-hi a la mitjapunta, per darrere de la parella de davanters: Benzema i Vinícius.

Muñiz no podrà comptar amb el lesionat Rubén Duarte i té el dubte de Fernando Pacheco, el seu porter titular. Roberto repetirà sota pals; Aguirregabiria, Laguardia, Magallán i Marín estaran a la defensa; al mig del camp formaran Pina i Camarasa al doble pivot i Vidal i Rioja als interiors; i, a la davantera, Lucas Pérez i Joselu. Dels 33 gols que porten els bascos en Lliga, 21 han estat anotats per Lucas (11) i Joselu (10).

El Reial Madrid lidera la classificació amb 77 punts, a un del Barça però amb un partit menys, mentre que l'Alabès és 16è amb 25 punts, a sis de la zona de descens, que marca actualment el Mallorca. Al partit de la primera volta, el Madrid es va imposar en la visita a Mendizorrotza (1-2).