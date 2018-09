Madrid i Atlètic donen aire al Barça

El derbi madrileny va acabar amb un guanyador, el Barça, que després d’una setmana fatídica on només ha pogut sumar dos punts de nou possibles, ha vist com els seus rivals més directes no van aprofitar ahir l’avinentesa per pispar-li el liderat. Al Bernabéu, Madrid i Atlètic van igualar forces (0-0) en un duel amb un duel intens, però sense gols.

L’Atlètic de Madrid va sortir buscant la victòria des del primer minut. Saúl, primer, i Griezmann, amb una rematada de xilena, després, van avisar de les intencions del conjunt de Simeone, que ja en l’alineació, amb Filipe de titular i Lucas a la banqueta, deixava clar que volia el partit. L’Atlètic va fer-se fort vivint replegat, sense cedir espais, i economitzant totes les passades que feia un cop recuperava la pilota. ElMadrid va assumir el protagonisme, però amb atacs lents la possessió blanca va resultar estèril. Qui més perill va generar va ser un Atlètic vertiginós que no necessitava tocs, sinó metres i velocitat per córrer, per generar rematades.

Griezmann, de nou, va trobar-se davant Courtois després d’una cursa en solitari que va iniciar al mig del camp, però el francès no va demostrar ser mereixedor de menjar en la mateixa taula que Messi i Cristiano Ronaldo. El seu intent de vaselina va topar amb el cap d’un Courtois que, després de ser suplent a la Supercopa d’Europa, ahir va justificar el seu fitxatge pels blancs amb nombroses aturades de mèrit. La segona, a Diego Costa, al tram final del primer temps, amb una mà providencial. El Bernabéu va ovacionar el belga, anys enrere ídol a l’Atlètic, que ahir va estavellar-se un i altre cop contra ell, especialment a la primera part. Bale va respondre rematant creuat una centrada de Kroos que va llepar el pal. Seria l’únic avís del galès, substituït al descans per Ceballos. El canvi va sentar bé als blancs, que no van deixar de sotmetre un Atlètic que, un cop va canviar Lemar i Costa, va desaparèixer del partit. Els blancs van apretar, l’Atlètic va resistir i el Barça ho va celebrar. e