El Madrid s’endú el derbi i l’Atlètic explota contra el VAR

El Reial Madrid va guanyar el derbi contra l’Atlètic de Madrid (1-0) i va reforçar la seva condició de líder de Primera. El partit, molt igualat, hauria pogut caure del costat matalasser a la primera meitat, quan fins i tot van reclamar un penal de Casemiro sobre Morata no concedit per l’àrbitre, però els visitants van desaprofitar ocasions clares de gol. En canvi, els blancs en van tenir prou amb una rematada de Karim Benzema al minut 56, després d’una bona desmarcada de Vinícius, per fer el gol de la victòria i situar-se momentàniament amb sis punts d’avantatge respecte del Barça.

El postpartit va ser calent, amb un Atlètic de Madrid protestant molt enèrgicament el penal no assenyalat sobre Morata. “Ja sé que és molt difícil xiular penal en un derbi, però si el VAR serveix per a alguna cosa és per fer justícia, i aquí no n’hi ha hagut”, es queixava Enrique Cerezo, el president matalasser. En l’acció, que va passar al minut 31, Casemiro va posar el braç per frenar Morata i li va tocar la cama per desequilibrar-lo. L’àrbitre, el català Estrada Fernández, no ho va considerar motiu suficient per xiular penal, ni tampoc l’assistent de vídeo. “Jo no he vist la jugada, però per a això hi ha el VAR, l’àrbitre, el quart àrbitre, els assistents...”, comentava Simeone, en un to més conciliador.

Les crítiques més dures van venir de Cerezo. “Els àrbitres hi poden veure penal o no, però s’hauria d’haver revisat. Aquest VAR que vol tothom és amb v, i no amb b. I avui ni tan sols s’han molestat a anar a veure la jugada. Llavors, per a què existeix el VAR?” Per la seva banda, el Madrid va evitar-ne fer una valoració -“És una jugada opinable, i us la deixo per a vosaltres [els periodistes]”, comentava Emilio Butragueño, director de relacions institucionals del club de Chamartín.