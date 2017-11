El Màlaga no pot amb el Numància, de Segona, a la Copa

El Màlaga de Míchel s'ha convertit en el primer equip de Primera eliminat de la Copa, en no poder superar el Numància. Després de perdre a terres sorianes per 2-1, els andalusos han marcat primer gràcies a Adrián, el fill del tècnic, però Unai Elgezabal ha fet el gol de l'empat als 54 minuts.

El Leganés, per la seva part, després de guanyar a Valladolid per 1-2 ha guanyat també el partit de tornada, per 1-0, amb gol de Tito (34').