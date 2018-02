El Madrid perd per als pròxims partits Toni Kroos

El Reial Madrid perdrà el seu migcampista alemany Toni Kroos per a les pròximes setmanes per culpa d'un esquinç al lligament lateral extern del genoll esquerre. Els serveis mèdics del club no han especificat el temps que estarà de baixa, però confien que pugui jugar el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra el París Saint-Germain, el 6 de març.

El Madrid visita aquest diumenge el Betis, i dimecres que ve recupera el partit ajornat al desembre contra el Leganés. Pocs dies després rep l'Alabès, abans de tornar a jugar un partit de Lliga entre setmana al camp de l'Espanyol.