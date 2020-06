El Reial Madrid, a defensar el liderat davant el Mallorca

El Reial Madrid rep aquest dimecres la visita del Mallorca al Santiago Bernabéu (22.00 h, Movistar+ LaLiga) en el partit corresponent a la jornada 30 de la Lliga Santander. Després de la victòria del Barça davant l’Athletic de Bilbao, els blancs estan obligats a aconseguir la victòria si volen seguir defensant el liderat de la Lliga.

Anoeta va marcar un punt d’inflexió en la Lliga. El Madrid no va fallar davant la Reial Societat (1-2) i va aprofitar la relliscada del Barça a Sevilla (0-0) per situar-se al capdavant de la classificació. En un duel carregat de polèmica, es van imposar amb gols de Sergio Ramos, de penal, i Karim Benzema. El partit va quedar marcat per l’actuació arbitral. El lleidatà Xavier Estrada Fernández va ser el gran protagonista al xiular un penal dubtós de Llorente a Vinicius, anul·lar un gol a Januzaj per fora de joc posicional de Merino –que segons el seu criteri tapava la visió de Courtois– i concedir el gol de Benzema al considerar que el francès controlava amb l’espatlla i no el braç.

Tres decisions discutibles, però que al cap i a la fi van caure del costat madridista. Com ja havia passat en les dues jornades anteriors davant l’Eibar i el València. Després de l’empat al Sánchez Pizjuán, Piqué feia unes dures declaracions en què donava a entendre que el Madrid s’havia vist beneficiat per les decisions arbitrals.

Zinedine Zidane no va voler entrar en més polèmiques en la roda de premsa prèvia al duel contra el Mallorca. El tècnic francès considera que els àrbitres fan la seva feina i que ell ha de fer la seva, dedicar-se a preparar bé els partits. No s’hi vol ficar. "Cada dia és una cosa diferent. Un dia els horaris, un altre els àrbitres... Al final jo em limito a fer la meva feina. Cadascú fa la seva feina, és molt difícil. Jo no m'hi fico, només em dedico a preparar els partits. Tinc la meva opinió, però no m'hi fico", ha explicat.

Al marge de la polèmica, el Reial Madrid ha tornat a la Lliga de manera espectacular, amb tres victòries en tres partits. Especialment destacada va ser la segona part davant el València, en què van exhibir futbol i efectivitat i van acabar golejant. Benzema, amb un doblet, i la tornada de Marco Asensio, amb gol i assistència inclosos, van ser les notes més positives d’un equip que mostrava bones sensacions. Al Reale Arena la versió va ser molt millorable, però va tornar a fer gala de la seva fiabilitat als resultats.

Per la seva banda, el Mallorca està en una situació complicada i ocupa posicions de descens. L’empat en el duel directe contra el Leganés (1-1) ha permès als mallorquins sumar el seu primer punt en la tornada a la competició després de les derrotes a casa davant el Barça (0-4) i el Vila-real (0-1). Un bagatge massa pobre per aconseguir l’objectiu de la permanència a la Primera Divisió, i més encara després d’haver tingut la victòria a tocar a Butarque. Els balears s’havien avançat al marcador amb un gran gol de falta de l’exespanyolista Salva Sevilla, però els madrilenys van igualar sobre la botzina amb un altre gran gol de falta d’ Óscar Rodríguez.

Zidane té la baixa sensible de Casemiro, sancionat per acumulació de targetes, però recupera Eden Hazard, el qual va reservar en l'últim partit. Ramos i Isco s’han entrenat amb el grup però són dubte per jugar d’inici. Courtois estarà sota pals. A la defensa, Carvajal i Ramos podrien descansar i en el seu lloc entrarien Mendy i Militao, mentre que les dues posicions restants serien per a Varane i Marcelo. L’absència de Casemiro obligarà Valverde a situar-se de migcentre, deixant els interiors a Kroos i Modric. I en atac, Asensio o Rodrygo podrien acompanyar Hazard i Benzema.

Kubo, contra el seu Reial Madrid

Un dels atractius del partit serà la presència del jove japonès Take Kubo. Format al Barça, va tornar al Japó després de la sanció de la FIFA al club blaugrana per fitxar estrangers menors d'edat. I quan semblava que tornaria al Barça un cop ja era major d'edat, va acabar al Madrid, que l'ha cedit al Mallorca. "Espero que jugui. És un futbolista molt interessant i està fent una temporada molt bona".