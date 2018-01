Zidane, contra les cordes: el Madrid no aixeca el cap

Florentino Pérez va voler baixar al vestuari del Reial Madrid després de l’empat al camp del Celta. La premsa, nerviosa, esperava les paraules de Zinedine Zidane, que va trigar més de 30 minuts a aparèixer a la sala de premsa, on es va limitar a dir que el president volia animar els jugadors. Preguntat per la manca de consistència de l’equip, el tècnic francès va admetre que “és una de les meves responsabilitats detectar els problemes i les solucions, i ara no tenim regularitat, treballem per aturar-ho”. Com si fos una manera d’admetre que no sap per quina raó el Madrid, més irregular que mai, es desploma a les segones parts dels partits. De fet, amb els resultats de tots els partits al descans, el Madrid seria líder. I en canvi, és a 16 punts del Barça amb un partit menys.

El madridisme s’ha instal·lat en una crisi esportiva just quan ha tancat l’any dels cinc títols, el 2017. Europa és plena d’equips que han fet més gols que ells, Cristiano no veu porteria i per acabar-ho d’adobar, Zidane ha deixat clar públicament, en dues ocasions, que no vol fitxar cap porter, quan la direcció esportiva tenia lligat el basc Kepa. El porter de l’Athletic espera respostes ja que ara el fitxatge es pot trencar.

Zidane va ser molt dur en admetre les errades del seu equip. “El problema no és físic, ja que de córrer, correm, però potser massa” va dir, quan va ser preguntat per l’estat físic dels seus homes. Zidane, que aquest Nadal va fer pujar a tots els jugadors les escales del Bernabéu corrents, fins a dalt de tot, considera que l’estat físic és ideal, però s’ha perdut la capacitat d’entendre els partits. “Quan el rival està tocat, cal matar el partit i no ho fem. I quan cal defensar, cal controlar el partit” es va queixar, tot reconeixent que “es perden masses pilotes a llocs perillosos”. Els dos gols del Celta, de fet, van arribar després d’errades del Madrid, la segona de Marcelo molt greu. Els laterals blancs pateixen de valent i en l’horitzó els madridistes veuen aparèixer la figura de Neymar i Mbappé, els extrems d’un PSG que podria acabar de donar el cop de gràcia a un Zidane que ara mateix té l’equip quart, però viu a la Copa del Rei. El Madrid, que suma quatre partits sense guanyar en lliga fora de casa, ha passat de donar protagonisme a gairebé tota la plantilla, a dependre de tot just 15 futbolistes, amb homes com Marco Asensio passant a tenir un paper residual. El retorn amb gols de Gareth Bale, ara mateix, sembla l’única notícia positiva d’un Madrid que encara un tram de calendari carregat de partits, tot i que contra el Numància podrà fer rotacions després del 0-3 al partit d’anada.