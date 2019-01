El Madrid s'adorm i cedeix dos punts a Vila-real (2-2)

Sembla que les vacances de Nadal no li han provat gaire al Reial Madrid. Després de guanyar el seu tercer Mundial de Clubs consecutiu, els de Solari van tornar a la competició regular amb un empat contra el Vila-real (2-2), precisament en el partit que es va ajornar pel compromís madridista als Emirats. Una ensopegada que allunya encara més l’equip de Santiago Solari del líder, el Barça, que ja és a set punts de distància a la classificació. A més, un empat que deixa una nova lesió, la de Gareth Bale, que va notar una punxada a la primera part i que es va quedar als vestidors al descans.

L’ensopegada confirma les males sensacions que està generant el Madrid a la Lliga, on només ha guanyat nou dels disset partits disputats. Els altres vuit els ha empatat (3) o perdut (5). I el seu bagatge és especialment pobre lluny del Bernabéu, ja que és el segon equip de la competició que encaixa més gols a domicili.

Encara que Solari va apostar per l’onze de gala a Vila-real, els jugadors no van respondre com el tècnic argentí esperava. De fet, els groguets es van avançar en la primera acció del partit, que va culminar Cazorla. El gol, però, no va destorbar un Madrid que, aprofitant uns minuts de rauxa, va capgirar el marcador amb les dianes de Benzema i Varane.

Però, com ha passat tantes vegades aquest curs, els blancs són inconstants i els costa completar 90 minuts rodons. I així que es van veure per davant en el marcador van abaixar els braços, com si la feina ja estigués feta, quan en realitat encara faltaven tres quarts d’hora de partit. El Madrid no va sentenciar quan podia i el Vila-real, atordit al principi, va anar agafant confiança fins a trobar el premi del gol, amb una rematada de cap de Santi Cazorla.