El Madrid busca el seu tercer Mundial de clubs contra el Gremio

El Reial Madrid busca aquest dissabte davant del Grêmio brasiler (18h; TVE) el seu segon Mundial de Clubs consecutiu, el tercer en el palmarès i el sisè entorxat intercontinental de la seva història, en un partit en què els blancs voldran oblidar la pobra imatge del passat dimecres a la semifinal contra l'Al Jazira.

Després d'aconseguir el bitllet per a la final gràcies a un gol de Bale, Zinédine Zidane va assegurar que el "problema va tornar a ser l'efectivitat". Gairebé una vintena de xuts per a fer tan sols dues dianes a un equip dèbil, que va posar en evidència la fragilitat defensiva dels madrilenys i el poc encert en els metres finals.

El Madrid es trobarà amb el campió de la Copa Libertadores, el Grêmio, que va derrotar a les semifinals al Pachuca mexicà (1-0) i que es presenta a la final amb un equip amb molta més categoria que l'oponent dels blancs a les semifinals del passat dimecres. Un pèl afeblits per la lesió d'Arthur, el seu millor jugador, Grêmio destaca per jugadors com Luan, el far dels brasilers durant les semifinals, o el veterà davanter argentí Lucas Barrios, exjugador del Borussia Dortmund i l'Spartak de Moscou, entre d'altres.

L'equip dirigit per Renato Augusto, que no regnava al continent sud-americà, s'ha guanyat la presència al Mundial de Clubs després de vèncer a Lanús a la final de la Copa Libertadores (1-3). L'any 1983, els de Porto Alegre ja van aconseguir el seu primer títol intercontinental en derrotar a l'Hamburg (2-1) a la final.

Per a la cita, Zidane recuperarà a Ramos i Carvajal a la defensa -en el lloc de Nacho i Achraf- i segurament també opti per donar entrada a Kroos al centre del camp en lloc del croat Kovacic. A la davantera, el tècnic francès seguirà donant confiança al seu compatriota Karim Benzema, a qui ha elogiat i ha dit que anirà "amb ell fins a la mort".