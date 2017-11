El Madrid enyora el Cristiano europeu

L’empat sense gols del Reial Madrid al Wanda Metropolitano ha evidenciat, una setmana més, els problemes que té el conjunt blanc de cara a porteria. I en aquesta crisi de resultats, accentuada pel fet que el Barça és líder i està a deu punts d’avantatge quan ni tan sols s’ha disputat un terç del campionat de Lliga, les mirades apunten a dos noms: Karim Benzema i Cristiano Ronaldo. Si bé aquest últim, estendard del madridisme, s’endú la majoria de les garrotades.

El discurs que es ven a Madrid és el de la prudència i la calma, i es procura -en les veus oficials- dispersar el focus d’atenció i culpar de la mala ratxa de gols i de resultats que està patint l’equip, no únicament Cristiano, sinó tot el grup. Però el portuguès, punta de llança de l’atac blanc des que va fitxar pel club l’estiu del 2009, topa una vegada i una altra contra la seva necessitat de reivindicar-se de cara a la porteria: a la Lliga, ha xutat 55 vegades a porteria i només ha marcat un gol (un 1,82% d’efectivitat). Unes dades que contrasten amb les d’Europa, amb 29 rematades i 6 dianes (20,69%).

El problema no és nou

Ja fa alguns mesos que el rendiment de Cristiano Ronaldo és irregular. El portuguès, però, amb bones actuacions en el tram final de la temporada passada, i aprofitant el seu instint innat per veure porteria, havia sabut corregir les mancances que patia durant el curs. El problema d’aquest any és que el Madrid enyora els seus gols a la Lliga. En una temporada en què els blancs tenen dificultats per veure porteria, Cristiano només n’ha marcat un. Massa poc.

El rendiment pobre de Cristiano a la Lliga contrasta amb la solvència a la Champions, la seva competició estrella, i on manté una grandíssima efectivitat. Ho demostren les sis dianes a Europa, aquesta temporada, en els quatre partits disputats. En canvi, a la competició espanyola, tan sols n’ha marcat un en els vuit partits que ha disputat.

A Cristiano se l’ha vist enfadat al terreny de joc i agre amb els companys, negant-se a celebrar alguns gols o molest perquè no li havien passat la pilota. Gesticulacions que han refredat la relació del portuguès amb el vestidor, segons asseguren els mitjans d’informació editats a Madrid. Un exemple visible d’aquest malestar ha sigut el creuament de declaracions públiques entre el portuguès i Sergio Ramos. Preguntat en roda de premsa per la poca efectivitat de cara al gol, Cristiano va fugir per la tangent i va dir que els problemes eren perquè la plantilla “no era prou bona” en comparació amb la temporada passada i va lamentar el comiat de futbolistes com Pepe, Morata i James. El capità, contundent, va defensar la plantilla actual i va recriminar a Cristiano que critiqués l’equip per justificar les seves mancances.

Passa que la versió actual de Cristiano no és la mateixa de les temporades anteriors. Té menys velocitat per marxar de l’un contra un, ha perdut reflexos i precisió en el control i cada vegada li costa més recular metres per anar a recollir la pilota. Només té el gol entre cella i cella, i aquesta ansietat es demostra en partits com els de l’Atlètic de Madrid de dissabte o en l’anterior jornada contra el Las Palmas: pilota que tocava, pilota que intentava rematar, pilota que no acabava en gol.

L’estadística corrobora la tendència a la baixa del davanter portuguès a la Lliga, que des que està al Reial Madrid acostuma a xutar entre sis i set vegades per partit. La diferència és que, si abans necessitava cinc xuts per fer un gol (entre el 16% i el 21% d’efectivitat), la tendència d’aquesta temporada en els partits de Lliga és de només un gol en 55 xuts, el pitjor registre des que vesteix la samarreta blanca. Només a Europa Cristiano Ronaldo pot mantenir el percentatge respecte a les temporades anteriors. A Madrid enyoren els seus gols.

Sergio Ramos haurà de decidir si s’opera del nas

Les proves mèdiques van confirmar que Sergio Ramos té “una fractura a l’os del nas”, segons va informar el Reial Madrid. El club blanc, però, no va especificar el temps de baixa per al central, que dependrà de si decideix passar pel quiròfan (i perdre’s uns quants partits) o jugar amb protecció. En les pròximes hores es prendrà la decisió definitiva. De moment, ahir no es va entrenar i està gairebé descartat per al partit de demà de Champions a Nicòsia.