Un Madrid irreconeixible treu petroli al camp del Betis (1-2)

Un Betis superlatiu no ha pogut obtenir cap recompensa en la visita del Reial Madrid al Benito Villamarín (1-2). Els blancs, grisos i erràtics, han tingut la sort de cara i han pogut endur-se els tres punts gràcies a una diana de Ceballos, de falta, a falta de dos minuts per acabar.

De res li ha servit al conjunt local dominar el partit des del principi. Al Betis li ha faltat gol i el Madrid ha aprofitat dues fuetades per obtenir petroli en un enfrontament que, per les sensacions, havia d'acabar amb golejada local.

Però el Betis només ha fet un gol, per mitjà de Sergio Canales. Una diana que l'assistent havia invalidat per fora de joc, però que el VAR ha corregit per fer pujar l'empat al marcador. Fins aleshores el Madrid manava gràcies a un gran gol de Modric, anotat a l'inici del partit.

Amb empat, l'equip de Setién ha buscat la victòria sense descans i ha tingut múltiples arribades, tot i que poques rematades. I així, amb 1-1, el Madrid ha disposat d'un contraatac que ha acabat en falta a la frontal. Ceballos ha enganyat Pau i ha marcat l'1-2 definitiu.

El partit ha destacat, també, per l'alineació inicial de Santiago Solari. El Madrid, amb nombroses baixes –s'hi ha afegit Benzema, que s'ha lesionat durant el partit–, ha sortit a jugar amb tres centrals, i ha deixat Marcelo i Isco a la banqueta. Una circumstància, la suplència d'Isco, que alimenta encara més la polèmica a Chamartín pel poc protagonisme que està tenint el malagueny.