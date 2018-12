Un Madrid de mínims supera el Kashima i arriba a la final del Mundial de Clubs (1-3)

Tres gols de Gareth Bale han servit perquè el Reial Madrid obtingui el bitllet per jugar la final del Mundial de Clubs. Els blancs han derrotat el Kashima Antlers (1-3) en un partit de mínims que s'ha desencallat just abans del descans i que ha acabat amb golejada pels múltiples errors defensius del conjunt japonès. Dissabte buscaran el seu tercer títol consecutiu contra l'Al-Ain, amfitrió del torneig (17.30 h).

El Madrid no ha necessitat fer un gran partit per classificar-se. Més aviat aguantar sense trencar-se en defensa i esperar a tenir alguna oportunitat en atac. Un guió auster però efectiu que ha servit als de Santiago Solari per seguir endavant en la competició. El Kashima ha evidenciat les mancances tant tècniques com tàctiques, tot i que no s'ha rendit i ha buscat el gol fins al final. I l'ha trobat amb la semifinal estava vista per a sentència, quan faltava menys d'un quart d'hora.

La victòria blanca s'explica, sobretot, per la participació de Gareth Bale. Ja recuperat de les molèsties al turmell, el davanter gal·lès entrava a l'onze titular per liderar l'atac del Madrid. Bale, com la resta de l'equip, ha estat gairebé desapercebut durant tota la primera part, però s'ha connectat a última hora per combinar amb Marcelo i, després que el brasiler li tornés la paret, ha inaugurat el marcador amb un xut creuat.

Fins aleshores el Kashima havia portat la iniciativa, jugant més minuts a camp contrari, tot i que sense saber què fer de la pilota en els últims metres. Els japonesos tan sols han pogut fer un parell de xuts a la porteria de Courtois, tots dos desviats.

Amb avantatge blanc al marcador, la segona part no ha sigut gaire més vistosa que la primera. De fet, semblava que el Kashima controlava el joc i tenia opcions d'empatar, o com a mínim de generar ocasions de gol. Fins que ha arribat un error greu de la defensa, que ha regalat la pilota a un Bale que, a porteria buida, no ha perdonat. I un minut després, recollint un mal refús defensiu al vèrtex de l'àrea, sentenciava la semifinal amb un xut fort i creuat.

Marco Asensio, lesionat

Santiago Solari ha reservat el millor jugador del partit prioritzant el descans de Bale quan la semifinal estava decidida. Menys sort ha tingut amb Marco Asensio, que ha entrat en el lloc del gal·lès però que ha hagut de demanar el canvi al cap d'un quart d'hora per una lesió muscular.

Amb tot resolt, el Kashima ha trobat el gol de l'honor per mitjà de Shoma Doi, amb un xut creuat al 78. Una diana que ha validat el VAR després que l'assistent hagués indicat erròniament fora de joc previ del conjunt japonès.