El Madrid no funciona

És una obvietat que el Reial Madrid no rutlla. Ha ensopegat massa vegades i contra rivals en principi inferiors. Actualment és a 8 punts del líder de la Lliga, el Barça, i perdent punts contra el Llevant o el Girona. I quan la situació es repeteix massa sovint no pot ser fruit d’una casualitat o la mala sort. La gota que va fer vessar el got va ser sens dubte després de Montilivi, abans del desastre d’ahir a Londres.

La cúpula blanca tenia un dubte: ¿Els mals resultats són perquè els jugadors estan apàtics i tenen la panxa plena o perquè estan malament físicament i, per tant, els falla la preparació? ¿Poden però no volen, o volen però no poden? ¿Els culpables són els jugadors o el cos tècnic?

Abans de respondre la pregunta van decidir que Wembley els donaria la resposta. Res millor que un partit de Champions, en un estadi mític com l’anglès, per veure si els jugadors tenen molta barra o es comença a esgotar el crèdit de Zidane. I el problema és que la resposta que es pot treure després del partit del Tottenham és la pitjor de totes: és una barreja de totes dues coses. Errades de concentració en molts jugadors, instants en què baden tàcticament i perjudiquen l’engranatge de tot l’equip, recriminacions entre companys i, a la vegada, també se’ls fan molt llargs els partits, acaben fosos, hi ha jugadors lents amb un pèl de sobrepès...

Per tant, és quan s’han de prendre decisions. El tema físic aparentment és el més fàcil: s’entrena més i amb un pla específic. Tot i que el calendari és molt dur i encara més ara que ve el Mundial de Clubs. El tema de l’apatia és complicat, però es necessita una bona xerrada psicològica i segurament que alguns dels cracs s’estiguin més temps a la banqueta. I si parlem de noms propis ens referim a Marcelo, Modric, Cristiano i Benzema. Més enllà de Bale i Varane, lesionats cada dos per tres. El problema és que no tenen relleu perquè la cúpula que ara busca respostes també té bona part de culpa per haver fet una plantilla descompensada i per seguir confiant en un trident amb Bale, Cristiano i Benzema que sumen junts 4 gols en les 10 primeres jornades de Lliga.

El problema és que després de les Supercopes de l’agost es van crear unes expectatives massa altes. Alguns es comparaven amb el Barça de Guardiola. I ara la decepció encara és més gran i per això fa més mal. Veurem les decisions que acaben prenent... si n’hi ha.