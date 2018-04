Madrid recolza la decisió arbitral: premsa i club consideren que "és penal"

El penal xiulat a favor del Reial Madrid al minut 93, a la tornada dels quarts de final contra el Juventus, donarà la volta al món. I, abans que això passi, des de la capital espanyola ja han volgut deixar clar el seu missatge: que era penal clar. Tant el club, a través dels seus protagonistes, com els mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat blanca consideren que la decisió que ha pres el jove Michael Oliver ha estat correcta.

Tot i que en el cas dels mitjans de comunicació hi ha algunes veus discordants, la majoria coincideixen a opinar que és penal del jugador del Juventus. Potser no molt clar, però sí que és una jugada suficientment punible com per indicar el llançament des dels onze metres.

On no hi han hagut fissures és en el missatge del Reial Madrid, on absolutament tots els protagonistes han dit que era penal i que era clar. "Cristiano em passa la pilota i quan vaig a rematar el central m'atropella. No hi ha discussió possible, és penal", ha dit Lucas Vázquez, el jugador a qui han fet la falta.

També s'hi ha referit l'entrenador madridista, Zinedine Zidane, qui ha reconegut que no ha "vist" la jugada però que "li han dit" que era penal. "Jo crec que és penal. I si hi ha penal, ja està. Ara no hi ha res més a parlar", ha comentat el tècnic, afegint que l'arbitratge, al seu parer, "no ha estat determinant" i assegurant que el Madrid "mereixia" passar a semifinals vists els dos partits.

De la seva banda, Cristiano Ronaldo ha estat més vehement. "És penal, no entenc per què protesten. Si no arriba a fer penal (Benatia), hagués estat gol". Després, a la zona mixta, ha repetit el discurs. "No ho entenc. Si és un penal molt clar. Som justos guanyadors".

Finalment, Jesús Valleco ha reconegut que, igual que Zidane, tampoc ha "vist" el penal però que es refia del comentaris de Lucas i Cristiano, "que eren allà i ho han vist clar". Després, ha conclòs: "per alguns és el robatori del segle. Per nosaltres, no és així".